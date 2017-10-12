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Земля под куполом .Падающие звезды !

12.10.2017 Важные   Нет комментариев

 

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Фильм раскрывает тему что жизнь у нас идет в сходстве с фильмом «Шоу Трумена» смотреть,  c участием Джима Кери, в тот момент когда упала рядом с ним планета, подписанная маркером Сириус. Продолжают постоянно находить блестящие шары в виде больших ёлочных игрушек, это как раз и есть звезды, т.е. вокруг земли находиться купол, солнце фонарь, луна и прочие планеты голограмма, а за куполом и есть космос но мы его ни когда не видим. Наиболее важные темы раскрыты в этой категории Важные

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