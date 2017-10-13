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Шоу Трумана (1998)

13.10.2017 Книги и художественые фильмы   Нет комментариев

Фильм с участием: Джим Керри, Лора Линни, Ноа Эммерик, Наташа МакЭлхоун, Эд Харрис, Холланд Тейлор, Брайан Дилейт, Пол Джаматти, Гарри Ширер, Филип Бейкер Холл

Год выпуска: 1998
Выпущено: США
Жанр: драма
Продолжительность: 103 мин. / 01:43 на русском зыке
Качество: HDRip

 

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Главным действующим лицом данного фильма есть самый простой обитатель США, которого кличут Труман. Так оказалось, что он живёт в одном из неприметных и мелких городов Америки, который именуется Сихэвэн. Труман волею судьбы совершил уже тут солидную часть своей неинтересной и однообразной жизни, но он не желает ничего поменять в своей жизни и собирается остаться тут навсегда.

К тому же, в то время, когда он был еще совсем в мелком возрасте, его папа погибает, утонув в реке. К тому же по телевизору все время показывают, что путешествовать по миру весьма страшно. Так получается, что все то, что происходит в его жизни, по большому счету — то не случайность, поскольку он есть действующим лицом одного из самых популярных телешоу Америки, как раз исходя из этого его жизнь течет так, как этого желает сценарист и режиссёр. Но все время так длиться не  имеет  возможности. Город, в котором он живет есть простой декорацией, расположенной в легко огромном по размерам павильоне. А все, кто окружает Трумана являются самыми простыми актерами, каковые безупречно делают свою работу.

Но в тот момент, в то время, когда он влюбляется в даму по имени Сильвия, которая не должна была стать его женой, происходит разлад, по окончании чего ее выгоняют из проекта. Тогда решает начать кампанию за права Трумана. Лишь вот сейчас и в самого проекта не так уж все гладко, по причине того, что Труман начинает осознавать, что живет фальшивой судьбой.

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