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Vизитеры / V (2009)

13.10.2017 Книги и художественые фильмы   Нет комментариев

2 сезона 10 серий

Год, страна:
2009 США
Жанр:
фантастика / триллеры / драмы / сериалы
Режиссер:
Ив Симоно, Дэвид Баррет
В ролях:
Элизабет Митчелл, Морена Баккарин, Моррис Честнат, Джоэль Гретш, Чарльз Межер, Логан Хаффман, Лора Вандервурт, Скотт Вулф, Кристофер Шайер, Марк Хилдрет
Время:
43 мин.
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На данный момент целый мир пробудился и увидел, что над каждым городом парят космические корабли. прибывшие говорят что пришли с миром, и дают подарки в виде мед открытий и технологических усовершенствований. они обещают, что не навредят. они лгут. большинство населения земли верит, что чужие прибыли именно тогда, в то время, когда мы в их нуждались. люди с удовольствием принимают их помощь.

Но на протяжении расследования террористической ячейки агент госбезопасности Эрика Эванс обнаруживает что-то совсем не надёжное. в то время, когда ее напарник пробует ее стереть с лица земли, Эрика обнаруживает, что пришельцы планируют внедриться в правительства и громадные компании, чтоб в дальнейшем захватить все население земли. но уверить в этом других практически невозможно, поскольку в руках пришельцев два массивных козыря. во-1-х, они захватили веру и любовь людей, благодаря своим подаркам. во-2-х, они взяли под контроль фактически всех подростков.

Тыщи подростков, включая отпрыска Эрики, были назначены «послами мира», но по сути они шпионят для пришельцев, не подозревая о этом. эрика обязана вступить в движение сопротивления, где она знакомится с Райаном, пришельцем, который хочет спасти население земли. эрике нужно будет отыскивать равновесие меж сопротивлением, работой, и заботой о собственном отпрыску, который принял сторону противников.

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