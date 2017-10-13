Наводнение в северо-восточном Китае

С 2 по 5 августа десятый в этом году тайфун «Хайтан», ослабевший к тому времени до уровня циклона, и субтропический антициклон принесли ливневые дожди в юго-восточную и западную части Ляонина, оказавшиеся под их совместным влиянием. В нескольких районах ливни обернулись серьезным наводнением.

Если по провинции выпало в среднем 72 мм осадков, то в деревне Юнгуй уезда Сюянь /г. Аньшань/ количество осадков, выпавших только за час, составило 112,5 мм. Ливни затопили 22 уезда, города /уездного уровня/, района и 7 городов, включая Далянь, Аньшань, Даньдун, Чаоян и др. Наиболее сильно пострадали уезд Сюянь, г. Дунган /Даньдун/, г. Чжуанхэ /Далянь/ и район Лунчэн г. Чаоян.

В пострадавших населенных пунктах водная стихия вызвала сбои в транспортном сообщении, в системах связи и электроснабжения, причинила серьезный ущерб сельхозугодьям и повредила дорожную, водохозяйственную и другую инфраструктуру. 14,9 тыс. местных жителей были эвакуированы, разрушено 790 жилых и других построек, свыше13,1 тыс. га посевов полностью уничтожено. Прямой экономический ущерб от удара стихии оценивается в 6,19 млрд юаней /1 ам. долл — 6,7 юаня/.

В провинции проводятся мероприятия по жизнеобеспечению пострадавших и противоэпидемической защите, а также всесторонне разворачиваются восстановительные работы.