Наводнение в Уссурийске



Режим чрезвычайной ситуации введен в Уссурийске. Прошедшей ночью в результате ливневых дождей оказались затопленными семь населенных пунктов. Залиты тысячи домов, размыты автодороги.

Интенсивные ночные и утренние ливни в Приморье оставили разрушительный след в городах и поселках трех районов Приморья, но наибольший ущерб стихия нанесла Уссурийску. Несмотря на то, что сейчас дождя нет, по многим улицам города можно проехать только на подготовленных машинах.

Дожди в городе шли несколько часов ночью и ранним утром, движение по дорогам города практически остановилось. Сотни пользователей социальных сетей начали выкладывать фото и видео из стремительно уходящего под воду Уссурийска.

— Вода начала прибывать, и через два часа уровень уже вот такой был.

Движение на дорогах и сейчас затруднено. В городе начались перебои с электроснабжением и связью. Власти округа еще три дня назад ввели режим повышенной готовности. Здесь ждали ливневые дожди и порывистый ветер. Сегодня после заседания комиссии по ЧС чиновники просят добровольцев помочь в борьбе с последствиями стихии. Местных жителей, у кого есть лодки, просят примкнуть к сводным отрядам спасателей.

Ночью сильный дождь сопровождался шквалистыми порывами ветра, есть сообщения об упавших деревьях. Интересно, что ожидаемый тайфун «Нору», который сначала пришел в Японию, ушел в другую сторону. Однако на погоду в крае еще ранее начал оказывать действие другой вихрь — над Охотским морем. Осадки, по словам синоптиков, обрушились из-за фронтальных разделов, образовавшихся между двумя вихрями. То есть природный катаклизм оказывает влияние на погоду не в полную силу, и на самом деле сложно даже предположить, что было бы, если бы тайфун как таковой пришел в край.

Между тем и эти осадки всерьез нарушили городскую и районную инфраструктуру. По данным властей, уже начинается эвакуация людей. В Уссурийске развернут пункт временного размещения, вскоре откроются еще несколько.

«Насосные станции мы установили. Пока вода из города уходит. Вы видели, что еще несколько часов воды здесь было по колено, сейчас вода уходит», — говорит Сергей Ефремов, первый заместитель главы администрации Уссурийска.

Кроме Уссурийска пострадал Хасанский и Надеждинский районы. Здесь в нескольких местах размыло трассу Разольное — Хасан. По некоторым данным, около 100 машин заблокированы, туда поступает вода, людей эвакуируют на военной технике. Подтоплены села Кравцовка, Барабаш, Занадворовка и Оленевод. Переливы через дороги отмечаются в Уссурийске, нет проезда к селу Кроуновка.

Хотя тайфун не оказывает прямого действия на обстановку в Приморье, синоптики дают неутешительный прогноз: в течение суток здесь ждут дожди разной интенсивности, а это значит, что в ближайшее время уровень воды в реках будет только подниматься.