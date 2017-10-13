Ломбард машин – любая финансовая проблема поправима!

На сегодняшний день каждый человек может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. Если Вы не желаете иметь дело с банками или прочими организациями, то Вам на помощь готов прийти автоломбард в Алмате. Мы являемся лучшим представителем в регионе, который оказывает данный вид услуг.

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Адекватную оценку состояния автомобиля;

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Выдача денежных средств в течении нескольких часов;

Схема работы с автоломбардом

Если Вы обращаетесь за помощью в автоломбард в Алмате, следует знать о некоторых особенностях работы. В удобное для Вас время привозите автомобиль на осмотр на смотровую площадку. Специалист компании оценивает состояние автомобиля и выдает его точную оценочную стоимость.

После всех предварительных процедур обе стороны подписывают пакет документов, а затем заемщик получает необходимые средства. В целом, процедура занимает не более одного часа, однако зачастую удается справиться гораздо скорее.

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