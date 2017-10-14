Сибирский врач вживил себе под кожу шесть чипов

Новые методы датирования позволили предположить, что люди появились в Юго-Восточной Азии на тысячи лет раньше, чем принято считать. Новые методы датирования позволили предположить, что люди появились в Юго-Восточной Азии на тысячи лет раньше, чем... Подробнее