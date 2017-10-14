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Первые жители Суматры появились до извержения супервулкана Тоба

14.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Первые жители Суматры появились до извержения супервулкана Тоба

Новые методы датирования позволили предположить, что люди появились в Юго-Восточной Азии на тысячи лет раньше, чем принято считать. 
Международная группа ученых пришла к выводу, что люди современного анатомического типа могли прийти в Юго-Восточную Азию на тысячи лет раньше, чем считалось. Исследователи проанализировали человеческие зубы, найденные в пещере Лида Аджер (Lida Ajer), расположенной на острове Суматра. Сопоставив результаты анализа зубов с исследованиями отложений в пещере, ученые заключили: люди населяли эту территорию от 63 000 до 73 000 лет назад. По одной из распространенных версий, возраст первых достоверных свидетельств обитания анатомически современного человека в Юго-Восточной Азии — от 45 000 до 50 000 лет. Близки к этим датам и многие принятые ранее датировки заселения Австралии. Однако применение новых методов датирования может поставить эти сроки под сомнение. Ранее в 2017 году ученые «отодвинули» в прошлое датировку одной из старейших стоянок человека в Австралии. Новое исследование также стало возможным благодаря новым технологиям датирования. Материалом для работы стали два человеческих зуба, обнаруженные еще в конце 1880-х годов антропологом Эженом Дюбуа, первооткрывателем «яванского человека». По размеру и форме ученый установил, что зубы принадлежат человеку, однако точно датировать находку не удавалось на протяжении всего ХХ века. Более 120 лет зубы хранились в музейной коллекции, а координаты пещеры на Суматре считались утерянными. Чтобы найти небольшую пещеру, исследователи изучили записные книжки Дюбуа и зарисованные им карты. Первые жители Суматры появились до извержения супервулкана ТобаКарта Эжена Дюбуа, фото Naturalis museum, the Netherlands/Kira Westaway  В исследовании зубов ученые применили несколько современных методов оценки и датирования. Структура эмали и дентина подтвердила, что зубы принадлежали людям анатомически современного типа. Для датирования тканей зубов использовали метод электронного спинового резонанса (electron spin resonance dating), который позволяет не разрушать исследуемый объект. Отложения и натечные образования пещер исследовали с помощью термолюминесцентного датирования и метода урановых серий. Комбинация метода электронного спинового резонанса и метода урановых серий позволила датировать зубы и кости других приматов, орангутанов и сиамангов, найденные в той же пещере. Ученые оценили возраст человеческих зубов из пещеры Лида Аджер в 63–73 тысячи лет. Если эта датировка верна, она может стать еще одним подтверждением того, что люди заселили Юго-Восточную Азию и Австралию гораздо раньше, чем считалось. Также обитатели пещеры и соседних территорий могли стать свидетелями одного из самых масштабных вулканических извержений в истории, которое произошло от 70 до 75 тысяч лет назад. Несколько сотен километров отделяют пещеру от супервулкана Тоба на севере Суматры. Вулкан выбросил в атмосферу огромные массы пепла, из-за этого температура в регионе значительно снизилась. Исследователи подчеркивают: найденные зубы не означают, что пещера Лида Аджер служила людям жилищем на протяжении долгого срока. Точно установить, когда люди впервые заселили Суматру, позволят дальнейшие исследования и новые находки. Сообщение об исследовании опубликовано в журнале Nature.

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Метки:  Жители, извержения, Первые, появились, Суматры, супервулкана

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