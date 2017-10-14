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Первые жители Суматры появились до извержения супервулкана Тоба
14.10.2017 Что от нас скрывали
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Новые методы датирования позволили предположить, что люди появились в Юго-Восточной Азии на тысячи лет раньше, чем принято считать.
Международная группа ученых пришла к выводу, что люди современного анатомического типа могли прийти в Юго-Восточную Азию на тысячи лет раньше, чем считалось. Исследователи проанализировали человеческие зубы, найденные в пещере Лида Аджер (Lida Ajer), расположенной на острове Суматра. Сопоставив результаты анализа зубов с исследованиями отложений в пещере, ученые заключили: люди населяли эту территорию от 63 000 до 73 000 лет назад. По одной из распространенных версий, возраст первых достоверных свидетельств обитания анатомически современного человека в Юго-Восточной Азии — от 45 000 до 50 000 лет. Близки к этим датам и многие принятые ранее датировки заселения Австралии. Однако применение новых методов датирования может поставить эти сроки под сомнение. Ранее в 2017 году ученые «отодвинули» в прошлое датировку одной из старейших стоянок человека в Австралии. Новое исследование также стало возможным благодаря новым технологиям датирования. Материалом для работы стали два человеческих зуба, обнаруженные еще в конце 1880-х годов антропологом Эженом Дюбуа, первооткрывателем «яванского человека». По размеру и форме ученый установил, что зубы принадлежат человеку, однако точно датировать находку не удавалось на протяжении всего ХХ века. Более 120 лет зубы хранились в музейной коллекции, а координаты пещеры на Суматре считались утерянными. Чтобы найти небольшую пещеру, исследователи изучили записные книжки Дюбуа и зарисованные им карты. Карта Эжена Дюбуа, фото Naturalis museum, the Netherlands/Kira Westaway В исследовании зубов ученые применили несколько современных методов оценки и датирования. Структура эмали и дентина подтвердила, что зубы принадлежали людям анатомически современного типа. Для датирования тканей зубов использовали метод электронного спинового резонанса (electron spin resonance dating), который позволяет не разрушать исследуемый объект. Отложения и натечные образования пещер исследовали с помощью термолюминесцентного датирования и метода урановых серий. Комбинация метода электронного спинового резонанса и метода урановых серий позволила датировать зубы и кости других приматов, орангутанов и сиамангов, найденные в той же пещере. Ученые оценили возраст человеческих зубов из пещеры Лида Аджер в 63–73 тысячи лет. Если эта датировка верна, она может стать еще одним подтверждением того, что люди заселили Юго-Восточную Азию и Австралию гораздо раньше, чем считалось. Также обитатели пещеры и соседних территорий могли стать свидетелями одного из самых масштабных вулканических извержений в истории, которое произошло от 70 до 75 тысяч лет назад. Несколько сотен километров отделяют пещеру от супервулкана Тоба на севере Суматры. Вулкан выбросил в атмосферу огромные массы пепла, из-за этого температура в регионе значительно снизилась. Исследователи подчеркивают: найденные зубы не означают, что пещера Лида Аджер служила людям жилищем на протяжении долгого срока. Точно установить, когда люди впервые заселили Суматру, позволят дальнейшие исследования и новые находки. Сообщение об исследовании опубликовано в журнале Nature. :
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