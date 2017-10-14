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Загадки человечества. Выпуск 32

14.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Новая находка археологов. На территории руин города Майя учёные обнаружили 72 ритуальных камня из нефрита. Для чего использовались древние артефакты и почему испанские завоеватели пытались стереть цивилизацию Майя с лица земли;
— Тайна алтайской принцессы раскрыта. Кем была эта девушка. Почему местные жители считают, что её мумия охраняет покой их земли;
— Японцы полетят на Луну в 2030 году. Почему за последние 50 лет туда никто не организовал ни одной экспедиции. Какие тайны скрывают архивы НАСА. Что увидели астронавты Аполлона-11 на нашем спутнике;
— Все мегалиты мира строились с помощью супертехнологий. Такую гипотезу выдвинула группа учёных. Как они это доказывают и что удалось им обнаружить во время исследований;
— Выдумка суеверных предков или реальные монстры. Кто такие вампиры. Откуда они взялись. Почему пищей им стала кровь и кем они были на самом деле.

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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