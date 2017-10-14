Загадки человечества. Выпуск 32



Новая находка археологов. На территории руин города Майя учёные обнаружили 72 ритуальных камня из нефрита. Для чего использовались древние артефакты и почему испанские завоеватели пытались стереть цивилизацию Майя с лица земли;

— Тайна алтайской принцессы раскрыта. Кем была эта девушка. Почему местные жители считают, что её мумия охраняет покой их земли;

— Японцы полетят на Луну в 2030 году. Почему за последние 50 лет туда никто не организовал ни одной экспедиции. Какие тайны скрывают архивы НАСА. Что увидели астронавты Аполлона-11 на нашем спутнике;

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