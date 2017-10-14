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Загадки человечества. Выпуск 32
14.10.2017 Что от нас скрывали
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Новая находка археологов. На территории руин города Майя учёные обнаружили 72 ритуальных камня из нефрита. Для чего использовались древние артефакты и почему испанские завоеватели пытались стереть цивилизацию Майя с лица земли;
— Тайна алтайской принцессы раскрыта. Кем была эта девушка. Почему местные жители считают, что её мумия охраняет покой их земли;
— Японцы полетят на Луну в 2030 году. Почему за последние 50 лет туда никто не организовал ни одной экспедиции. Какие тайны скрывают архивы НАСА. Что увидели астронавты Аполлона-11 на нашем спутнике;
— Все мегалиты мира строились с помощью супертехнологий. Такую гипотезу выдвинула группа учёных. Как они это доказывают и что удалось им обнаружить во время исследований;
— Выдумка суеверных предков или реальные монстры. Кто такие вампиры. Откуда они взялись. Почему пищей им стала кровь и кем они были на самом деле.
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