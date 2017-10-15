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«Брат» челябинского метеорита может атаковать Землю

15.10.2017 Части света   Нет комментариев

"Брат" челябинского метеорита может атаковать Землю

«Брат» челябинского метеорита может несколько раз атаковать Землю в этом
столетии, считает член комитета по метеоритам РАН, профессор Уральского
федерального университета /УрФУ/ Виктор Гроховский.

:

«В этом
столетии первый крупный метеорит взорвался в небе над Челябинском. Не
исключено, что Земля еще один-два раза может быть атакована «братьями»
челябинского метеорита», — сказал ученый, отметив, что свою гипотезу он
строит на основе изучения статистики метеоритных атак Земли за последние
несколько столетий.

«Наиболее крупные метеориты атакуют нашу
Землю примерно 2-3 раза за столетие. Так, например, в XX веке эту
хронологию открыл Тунгусский метеорит. Затем, еще было минимум два
вторжения крупных метеоритов на Землю», — напомнил Гроховский.

По
его словам, ученые «держат на прицеле» такие крупные космические тела,
как астероиды и кометы. Однако, они пока не могут отследить метеориты по
масштабам, сравнимые с челябинским.

«После падения метеорита
«Челябинск» различные эксперты говорили, что необходимо создать
специальную программу по мониторингу и защите нашей планеты от опасных
небесных тел. В частности, планировалось запустить ряд спутников,
которые могли бы мониторить ситуацию. Однако, сейчас эта тема пошла на
спад. Хочу отметить, что за 1,5 года мы пока ни на шаг не продвинулись в
прогнозировании сближения метеоритов с Землей», — подчеркнул ученый.

По
его мнению, на создание системы, которая смогла бы угадывать
приближение метеоритов, схожих по размеру с челябинским, нужны миллиарды
рублей. «Поэтому, в этом вопросе, необходима кооперация стран», —
сказал Гроховский.

Метеорит «Челябинск» вошел в атмосферу Земли
15 февраля 2013 года около 07:10 мск и вызвал сильный взрыв в атмосфере
на высоте 30-50 км. На территорию Челябинской области упали
многочисленные фрагменты небесного тела, наиболее крупные — в
окрестностях озера Чебаркуль.

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Метки:  атаковать, метеорита, челябинского

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