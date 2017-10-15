«Брат» челябинского метеорита может атаковать Землю

«В этом

столетии первый крупный метеорит взорвался в небе над Челябинском. Не

исключено, что Земля еще один-два раза может быть атакована «братьями»

челябинского метеорита», — сказал ученый, отметив, что свою гипотезу он

строит на основе изучения статистики метеоритных атак Земли за последние

несколько столетий.

«Наиболее крупные метеориты атакуют нашу

Землю примерно 2-3 раза за столетие. Так, например, в XX веке эту

хронологию открыл Тунгусский метеорит. Затем, еще было минимум два

вторжения крупных метеоритов на Землю», — напомнил Гроховский.

По

его словам, ученые «держат на прицеле» такие крупные космические тела,

как астероиды и кометы. Однако, они пока не могут отследить метеориты по

масштабам, сравнимые с челябинским.

«После падения метеорита

«Челябинск» различные эксперты говорили, что необходимо создать

специальную программу по мониторингу и защите нашей планеты от опасных

небесных тел. В частности, планировалось запустить ряд спутников,

которые могли бы мониторить ситуацию. Однако, сейчас эта тема пошла на

спад. Хочу отметить, что за 1,5 года мы пока ни на шаг не продвинулись в

прогнозировании сближения метеоритов с Землей», — подчеркнул ученый.

По

его мнению, на создание системы, которая смогла бы угадывать

приближение метеоритов, схожих по размеру с челябинским, нужны миллиарды

рублей. «Поэтому, в этом вопросе, необходима кооперация стран», —

сказал Гроховский.

Метеорит «Челябинск» вошел в атмосферу Земли

15 февраля 2013 года около 07:10 мск и вызвал сильный взрыв в атмосфере

на высоте 30-50 км. На территорию Челябинской области упали

многочисленные фрагменты небесного тела, наиболее крупные — в

окрестностях озера Чебаркуль.