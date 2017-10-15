Астрономы обнаружили инопланетную цивилизацию?

В течение четырёх лет телескоп просматривал участок неба, ожидая

затемнения каждой из звёзд, которое могло указывать на проход перед ними

экзопланеты. Телескоп отслеживал более 150 тысяч звёзд, но среди всех

выделялась одна: звезда KIC 8462852, удалённая на расстояние 1 тысячи

480 световых лет.

Когда планета проходит перед звездой, та обычно тускнеет на

несколько часов или дней и причём делает это с определённой

регулярностью – например, каждые 365 дней. В отличие от этого звезда

KIC 8462852 темнеет с нерегулярными интервалами на целых 80 процентов и

остаётся тёмной на период от 5 до 80 дней.

Что может вызывать такие странные световые колебания? Исследователи, которые обнаружили это явление, называют его «причудливым».

Они исключили возможность ошибочных данных или сбоя телескопа.

Что-то, кажется, блокирует свет, но это не планета, а сама звезда

слишком старая, чтобы быть окружённой кольцами из мусора, которые, как

правило, образуются вокруг молодых звёзд.

У исследователей осталось всего несколько гипотез. Одной из них

является наличие облака комет, которое мигрирующие звёзды вытянули до

орбиты звезды KIC 8462852 – и когда кометы срываются, вращаясь вокруг

звезды, это может приводить к нерегулярному затемнению. Учёные отмечают,

что это самое вероятное объяснение обнаруженного явления.

Однако, существует еще одна гипотеза.

«Инопланетные пришельцы всегда должны рассматриваться в качестве

гипотезы в самую последнюю очередь, — считает астроном Джейсон Райт. —

Но в данном случае это выглядело как что-то, как можно предположить,

созданное инопланетной цивилизацией».

Райт и многие другие астрономы полагают, что возможно обнаружение

развитых цивилизаций с помощью разработанной ими технологии. Идея

заключается в том, что, если внеземные цивилизации достаточно

высокоразвитые, то им нужно всё больше и больше энергии, чтобы

обеспечивать их высокотехнологичный образ жизни. Возможно, пришельцы

разместили накопители солнечной энергии на орбите вокруг звезды, которые

могут иногда блокировать прохождение света. Эти гипотетические

инопланетные мегаструктуры называются тучи или сферы Дайсона.

Чтобы выяснить, что это за таинственное явление затемнения

звезды, Райт и его коллеги хотят прослушать их большим радиотелескопом,

чтобы увидеть, излучают ли они схожие типы радиоволн, которые

используются на Земле.

