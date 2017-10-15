В Космосе проведут секвенирование генома

Генетики Эндрю Файнберг (Andrew Feinberg) и Линдси Риццарди (Lindsay Rizzardi) из университета Джона Хопкинса в Балтиморе с 15 по 18 сентября 2015 года проводили эксперименты в параболических полётах, имитирующих условия нулевой гравитации.

В условиях, близких к невесомости, учёные протестировали два ключевых момента: возможность манипулировать генетическим материалом и работоспособность маленького переносного генетического секвенсора.

Хранение образцов в течение длительных периодов в пространстве требует пипеток, которые могут собрать слой центрифугированной крови и переместить его в другой сосуд. Задача эта в условиях невесомости становится невероятно сложной, ведь нельзя проливать не капли.

Фейнберг и Риццарди испытали три различных приспособления, похожих на пипетки. Одно из них было предложено NASA и представляет собой длинные иглы, соединённые пластиковой трубкой для транспортировки образцов в контейнер, однако оказалось, что манипулировать этим инструментом непросто. Также учёные использовали стандартные серологические пипетки, однако соотношение их ширины к размеру пробирки разрушало поверхностное натяжение жидкости и позволяло ей подниматься по стенкам контейнера. Также из-за этой методики появлялись пузырьки воздуха, от которых трудно избавиться в невесомости.

В третьем случае исследователи использовали пипетки с позитивным вытеснением. Небольшой поршень внутри пипетки касался непосредственно образца, благодаря чему воздух не проникал в жидкость. Наконечник пипетки был достаточно маленьким, чтобы не допустить разрушения поверхностного натяжения.

«Приступая к исследованиям, мы не знали, какой именно инструмент будет работать идеально», – признаётся Файнберг.

Команда также испытала небольшой генетический секвенсор, получивший название MinION. С помощью портативного устройства учёным удалось секвенировать небольшое количество ДНК, подготовленное ещё на Земле. Планируется, что в начале 2016 года MinION будет отправлен на МКС.

Все эти эксперименты проводятся для того, чтобы увидеть, смогут ли астронавты упорядочить свою собственную ДНК во время будущих долгосрочных космических миссий.