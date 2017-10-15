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26 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение

15.10.2017 Части света   Нет комментариев

26 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение

26 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение — Луна пройдет перед Солнцем, создав светящееся гало.

Затмение можно будет наблюдать на юго-западе Африки и в некоторых регионах Южной Америки. Оно начнется над Чили и пройдет над аргентинской частью Патагонии, южной частью Атлантического океана и Анголой. Завершится явление неподалеку от границы Замбии и Демократической Республики Конго на закате.

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Это солнечное затмение станет первым в 2017 году — второе состоится над США 21 августа.
Солнечные затмения для наблюдателя на Земле происходят, когда Луна закрывает Солнце, что возможно в новолуние (когда Луна не освещена), которое происходит вблизи точек пересечения видимых орбит спутника и светила.

26 февраля произойдет кольцеобразное солнечное затмение

Тень Луны на поверхности Земли не может превышать 270 км в диаметре, что и является причиной того, что затмение можно увидеть лишь в полосе на пути тени и вблизи нее. Диаметр тени зависит от расстояния между Землей и спутником. Находясь в полосе тени, наблюдатели видят полное солнечное затмение, а на расстоянии около 2 тысяч километров от полосы можно увидеть частное затмение — когда Луна скрывает лишь часть Солнца.

Затмения бывают как полными и частичными, так и кольцеобразными — когда конус тени не достигает поверхности Земли, и наблюдатель видит, как Луна проходит по диску Солнца, но является при этом меньше его в диаметре. Бывают и гибридные затмения — в разных частях планеты они могут наблюдаться как полные и как кольцеобразные.

В этом месяце солнечное затмение начнется в 15:10 по Москве, достигнет своей максимальной точки в 17:58 по Москве и завершится в 20:35. К сожалению, в России наблюдать его будет нельзя, как и во многих других регионах Северного полушария.

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Метки:  затмение, кольцеобразное, произойдет, солнечное, февраля

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