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Российские ученые увидели «лицо» черной дыры
15.10.2017 Части света
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Российские исследователи смогли больше узнать об окрестностях сверхмассивной черной дыры после того, как мощное излучение разрушило окружающий ее «купол» из пыли и газа.
Черные дыры – загадочные объекты, о которых мы до сих пор знаем очень мало. Как известно, напрямую наблюдать такие объекты нельзя. Впрочем, кое-что современная наука все же выяснила. Считается, например, что в центрах крупных галактик имеются сверхмассивные черные дыры. А сейчас ученые из МГУ смогли лучше понять, что находится в окрестностях черной дыры. Выводы исследователей были изложены в журнале MNRAS. Российские ученые и их зарубежные коллеги наблюдали за тем, что происходит в центре спиральной галактики NGC 2617, которая находится в созвездии Гидры. Еще в 2013 году эксперты из США выяснили, что центр галактики внезапно стал видимым для телескопа. Продолжая работу своих коллег, ученые из России использовали данные космического телескопа Swift, а также информацию, полученную от других телескопов, в частности автоматизированной сети МАСТЕР. Специалисты пришли к выводу, что причина странностей NGC 2617 кроется в активности расположенной в ее центре черной дыры. Она, по мнению ученых, «поедает» большое количество материи, а затем испускает мощное излучение, разрушающее окружающую ее пылевую «вуаль». Так что ранее выявленные изменения NGC 2617 позволили специалистам лучше понять, что происходит рядом с черной дырой. Эксперты не знают, сколько еще времени она будет оставаться «открытой», поэтому попытаются выяснить как можно больше об этом объекте. :
Сверхмассивной черной дырой называют черную дыру с массой примерно 105–1010 масс Солнца. Самый тяжелый из таких объектов, известных науке, расположен в галактике NGC 4889 – его масса составляет 21 млрд солнечных.
Напомним, недавно научно-популярный портал Naked Science сообщил об обнаружении «спрятавшейся» черной дыры. Она расположена рядом с остатками сверхновой W44, находящимися на удалении 10 тыс. световых лет от нас.
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