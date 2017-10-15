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Российские ученые увидели «лицо» черной дыры

15.10.2017 Части света   Нет комментариев

Российские ученые увидели «лицо» черной дыры

Российские исследователи смогли больше узнать об окрестностях сверхмассивной черной дыры после того, как мощное излучение разрушило окружающий ее «купол» из пыли и газа.  
Черные дыры – загадочные объекты, о которых мы до сих пор знаем очень мало. Как известно, напрямую наблюдать такие объекты нельзя. Впрочем, кое-что современная наука все же выяснила. Считается, например, что в центрах крупных галактик имеются сверхмассивные черные дыры. А сейчас ученые из МГУ смогли лучше понять, что находится в окрестностях черной дыры. Выводы исследователей были изложены в журнале MNRAS. Российские ученые и их зарубежные коллеги наблюдали за тем, что происходит в центре спиральной галактики NGC 2617, которая находится в созвездии Гидры. Еще в 2013 году эксперты из США выяснили, что центр галактики внезапно стал видимым для телескопа. Продолжая работу своих коллег, ученые из России использовали данные космического телескопа Swift, а также информацию, полученную от других телескопов, в частности автоматизированной сети МАСТЕР. Специалисты пришли к выводу, что причина странностей NGC 2617 кроется в активности расположенной в ее центре черной дыры. Она, по мнению ученых, «поедает» большое количество материи, а затем испускает мощное излучение, разрушающее окружающую ее пылевую «вуаль». Так что ранее выявленные изменения NGC 2617 позволили специалистам лучше понять, что происходит рядом с черной дырой. Эксперты не знают, сколько еще времени она будет оставаться «открытой», поэтому попытаются выяснить как можно больше об этом объекте. 

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Сверхмассивной черной дырой называют черную дыру с массой примерно 105–1010 масс Солнца. Самый тяжелый из таких объектов, известных науке, расположен в галактике NGC 4889 – его масса составляет 21 млрд солнечных.

 Напомним, недавно научно-популярный портал Naked Science сообщил об обнаружении «спрятавшейся» черной дыры. Она расположена рядом с остатками сверхновой W44, находящимися на удалении 10 тыс. световых лет от нас. 

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Метки:  Российские, увидели, Ученые, черной

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