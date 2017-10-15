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Бронирование отелей и гостиниц через сервис Tickets.ua

15.10.2017 Обо всем   Нет комментариев

Если вы планируете отправиться в отпуск, следует заранее позаботиться о поиске места для проживания на время поездки. Сегодня найти подходящий отель в любом городе Украины довольно просто. Воспользуйтесь сервисом Tickets.ua, на котором размещено множество предложений от известных и надежных заведений страны. Все гостиницы киева имеют карточку с подробным описанием и реальными фотографиями. Это позволит вам сориентироваться в выборе и получить полное представление о месте.

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Оцените возможности и преимущества сервиса

Организация Tickets.ua сотрудничает со всеми заведениями по прямым договорам, что позволяет гарантировать прозрачность цен, отсутствие скрытых сборов и качественную поддержку клиентов на всех этапах бронирования. Выполнить поиск и оформить заказ можно за несколько минут. Причем сделать это легко как с компьютера, так и со смартфона через специальное мобильное приложение для iOS или Android. Ссылки на скачивание размещены в нижней части главной страницы сайта.

Если вы отправляетесь в Киев или другой город Украины впервые, а может, просто не хотите зря тратить время в автобусе, закажите в компании Tickets.ua услугу трансфера. Так, опытный сотрудник организации встретит вас по приезду в город, в аэропорту или на вокзале, и своевременно доставит в выбранный отель или гостиницу на автомобиле, в комфортных условиях. Совершая заказы на Tickets.ua, информация о бронировании будет сохраняться в вашем личном кабинете. Так что у вас нет необходимости ее распечатывать. Накапливайте бонусы, и затем сможете потратить их на приобретение билетов в этом же сервисе.

hotels.tickets.ua

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