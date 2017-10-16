Гравитация нашей галактики мешает определять координаты далёких источников

Много лет назад, когда я была еще совсем молоденькой, семье моей лучшей подруги Тони Захаровой очень повезло. Через наш город прокладывали автотрассу, и их домик в частном секторе пошел под снос. Городские власти предоставили Захаровым отличную... Подробнее