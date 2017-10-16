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Очевидцы сразу в трех странах засняли в небе НЛО

16.10.2017 НЛО   Нет комментариев


Жители США, Канады и Иордании в одно и то же время запечатлели на видео появление в небе НЛО.  Как передают СМИ, уфологов удивил тот факт, что «инопланетяне» одновременно появились в нескольких разных местах на планете. Однако, по их словам, это действительно могли быть космические корабли — их отличают необычная форма и нетипичная траектория полета, а также постоянное свечение. Скептики же утверждают, что очевидцы приняли за НЛО обыкновенные беспилотники.

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Метки:  засняли, Очевидцы, странах

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