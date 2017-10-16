«Странным образом не могла найти вход в дом и это уберегло меня от мужа-алкоголика»

Много лет назад, когда я была еще совсем молоденькой, семье моей лучшей подруги Тони Захаровой очень повезло. Через наш город прокладывали автотрассу, и их домик в частном секторе пошел под снос.

Городские власти предоставили Захаровым отличную «трешку» в новостройке совсем недалеко от центра города. Через некоторое время Тоня позвала меня на новоселье. Причем сказала, что меня ждет приятный сюрприз.







В субботу, наведя марафет и упаковав подарок — шикарную вазу, перекинув через плечо ремешок очень модной тогда сумки из искусственной замши, я отправилась в гости к подруге.

Новостройки "Хрущевки" (СССР)

Добираться нужно было на двух автобусах. В те годы такси пользовались в крайних случаях. Июль, жара, автобусы переполнены, давка. Ремень сумки постоянно сползал с плеча, тяжелая керамическая ваза тянула руку к земле. К тому же я нервничала, так как опаздывала. На нужной остановке из автобуса я просто выпала — уставшая, потная и злая.

Посидев на скамейке и немного придя в себя, направилась по нужному адресу. Как дойти, помнила хорошо, поскольку уже заходила к Тоне: метров двести по тротуару, свернуть налево под арку дома, потом еще раз свернуть налево. И там за сквером — нужный мне дом.

Я подошла к зданию с торца, решив пройти вдоль тыльной стороны дома, так как подъезд Тони был крайним с противоположного конца здания. Обогнув дом, направилась к нужной мне двери. И с удивлением увидела, что никаких подъездов на этой стороне нет. То есть я снова оказалась с тыльной стороны дома! Ничего не понимая, прошла вдоль здания и, завернув за торец, собралась все-таки выйти к подъездам.

Тут из-за угла появилась молодая женщина. Я остановила ее и, извинившись, спросила, не из этого ли она дома.

— Из этого, а в чем дело?

Я объяснила, что ищу 174-ю квартиру.

— Так это за угол, первый подъезд.

Поблагодарив женщину, уверенная, что наконец-то попаду туда, куда надо, я завернула за угол… И опять увидела тыльную сторону дома. Никаких подъездов, только небольшие двери технических помещений.

Сказать что я испугалась, — не сказать ничего! Ужас сковал меня, а ноги стали ватными. Сделав пару шагов в сторону, я буквально рухнула на траву. Решила, что сошла с ума. Подумав, я собралась ехать домой. Добрела до автобусной остановки и вскоре была в родной коммуналке.

В понедельник, встретившись с Тоней на работе, я поняла, что подруга на меня сильно обиделась. Конечно, правды я ей не сказала, а наврала про внезапный приступ нестерпимой зубной боли. Под конец рассказа она даже стала мне сочувствовать.

-Жалко, что тебя не было. Помнишь, я про сюрприз говорила? — спросила Тоня.

Оказывается, к ее мужу Лешке приехал армейский друг Андрей. Парень, по словам Тони, видный, веселый и к тому же холостой. Увидел фото, где мы с Тоней на пляже, я ему понравилась, попросил нас познакомить. Очень расстроился, что я не пришла.

— Утром сегодня улетел домой, в Свердловск, — рассказывала Тоня, — На словах просил передать, что очень хочет с тобой познакомиться. Оставил адрес и фото: мол, если понравлюсь, пусть черкнет пару строк. Десятого у него день рождения — поздравь парня.

С этими словами Тоня отдала конверт с адресом. Внутри было фото круглолицего, с высокими скулами, немного вздернутым носом, русоволосого парня. Улыбка хорошая, но точно не мой тип. Я обещала написать ему и, конечно, забыла. Жизнь кипела ключом, да и в моей личной жизни намечались приятные перемены.

Про Андрея я услышала через пять лет. В разговоре, вспоминая годы армейской службы, Лешка рассказал, что Андрей пошел по кривой дорожке: два года отсидел в колонии. Женился, потом жена развелась с ним, поскольку он начал крепко пить, во хмелю становился агрессивным, бил ее. Однажды пьяным попал под машину, теперь вот инвалид, окончательно спился.

Лешка говорил, что не раз пробовал вытащить друга из ямы, звал к себе, обещал помочь устроиться на работу. Андрей сначала вежливо отказывался, а потом прямым текстом послал бывшего друга по матушке. Пропал парень!

Вот тогда-то я и вспомнила события пятилетней давности и, подумав, поняла: ведь неспроста тогда случился со мной этот морок. Видно, мой ангел-хранитель уберег от встречи с Андреем и, возможно, от роковых последствий этого знакомства.

В.Н. КУРНОСОВА, г. Красногорск Московской обл.



