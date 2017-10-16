В поисках Иркуйема — легендарного огромного бурого медведя с севера

Намеки на существование медведя иркуйема можно найти в записках аж XVIII в. Но остро вопрос его существования стал в начале прошлого столетия.

Иркуйем — таинственный бурый медведь необычно крупных размеров, якобы живущий в отдаленных уголках Чукотки и Камчатки, причем некоторые исследователи добавляют к ареалу еще Аляску и северо-западные районы Канады.







От обычных бурых медведей он отличается не только размерами и весом (по разным описаниям, от 500 до 1500 кг), но и телосложением. У иркуйема длинные передние и короткие задние лапы, плюс некий «курдюк» в задней части тела, в честь которого он и получил свое наименование от коряков — «волочащиеся штаны».

Да и мех у иркуйема гораздо светлее, чем у обычных местных медведей. Ну и еще характер. Животное это более агрессивное и задиристое, чем обычный медведь. А вот уйти от охотников вовремя не может из-за особенностей анатомии.

В 1920-е гг. иркуйемом серьезно заинтересовался шведский зоолог Стен Бергман. Изучив попавшую к нему шкуру, ученый объявил о том, что открыл нового медведя — Ursus arctos piscator. Животное получило неофициальное имя «медведь Бергмана». Но через некоторбе время открытие было поставлено под сомнение, а новых убедительных доказательств его существования обнаружить тогда не удалось.

Позже иркуйемом «заболел» знаменитый канадский писатель и знаток Арктики Фарли Моуэт, благодаря которому о нем и узнал весь мир.

Пик популярности историй об иркуйеме приходится на 1960-е — 1990-е гг., когда в советских журналах «Вокруг света» и «Охота и охотничье хозяйство» появились статьи о чукотском медведе. Писатель Олег Куваев даже съездил с экспедицией в район озеро Эльгыгытгын, что в 300 км от Чаунской губы, где животное якобы встречали чаще всего.

Специалисты-охотоведы же смотрели на факт его существования критически. Но тут появился энтузиаст, который смог подхватить упавшее было знамя поисков, — Родион Николаевич Сиволобов. Он разослал по местным и центральным изданиям свои статьи, где рассказывал о том, что медведей со странной внешностью добывали на Камчатке в 1976, 1980 и 1982 гг.

Сиволобов состоял в переписке с сотрудником журнала «Вокруг света» Валерием Орловым, поэтому детали поисков стали известны досконально.

Короче говоря, последний факт охоты на иркуйема относится к 1991 г. А далее нашей стране было не до нового медведя…

Версии

Какие же версии выдвигают ученые относительно природы иркуйема? Самые большие энтузиасты предполагают, что речь может идти о небольшой популяции арктодус симус (Arctodus simus) — гигантского короткомордого медведя, жившего в Северной Америке около 10 тысяч лет назад.

Скептики же утверждают, что хоть Чукотка, Камчатка и Аляска и дикие места, но они изучены достаточно хорошо для того, чтобы в них можно было не найти популяцию огромных медведей, прячущуюся на протяжении 10тыс. лет. Более того, по азиатскую сторону Берингова пролива останки симуса так обнаружены и не были.

Гигантский короткомордый медведь против охотников. Инсталляция в музее

Другие криптозоологи утверждают, что иркуйем — отдельный подвид бурых медведей. Но достаточных подтверждений этой версии пока что нет.

Николай Кузьмич Верещагин, профессор Зоологического института в Санкт-Петербурге, на основе описания Сиволобова выдвинул теорию происхождения иркуйема, его статью напечатал журнал «Охота и охотничье хозяйство» в 1987 г. (В 1988 г. студия «Киевнаучфильм» сняла фильм о животном мире Камчатки — «Куда ушёл иркуйем?», основой сюжета которого была проблема иркуйема.)

По теории Верещагина, Сиволобов встречался с выжившими потомками Arctodus symus, ископаемого короткомордого медведя. Останки короткомордых медведей палеонтологи находили, и ознакомиться с ними можно в естественно-научных музеях Америки. Вот только находили эти останки преимущественно на территории Северной Америки, и они неизвестны на территории Сибири.

Надо ли говорить, как встретил научный мир теорию Верещагина?

Так и остается существование медведя Бергмана недоказанным — нет ни подлинных фотографий живого животного, ни останков. Не остается ничего другого, как причислить «Очень Большого Медведя» (название статьи Куваева) к криптидам, поиски которых — дело энтузиастов.

Существует мнение, что гигантские медведи, которые действительно изредка попадались на глаза людям на Чукотке и Камчатке, — не что иное, как аляскинские гризли (один из подвидов бурого медведя, отличающийся особо крупными размерами), зашедшие через Берингов пролив.

Высказывались и предположения, что медведи необычной внешности могли быть либо уродами, либо исключительно редкими случаями помеси белого и бурого медведей; и в том и в другом случае они были мало жизнеспособны и, вероятно, быстро погибали.



