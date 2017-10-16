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Касты. Любовь до гроба

16.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Формально межкастовые союзы законами Индии не запрещены. Однако давняя практика так называемых убийств чести до сих пор существует. Иногда родители сами лишают жизни своих детей, посмевших отдать свою любовь представителю низшей касты. И всё это только для того, чтобы сохранить репутацию семьи… В фильме рассказаны горькие истории нескольких молодых индийских семей, пострадавших от этих варварских традиций.

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Метки:  Любовь

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