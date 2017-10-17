Из-за аномально сильного ливня в Уссурийске введен режим ЧС



В Уссурийске после сильного ливня введен режим чрезвычайной ситуации. Затопило сам город и шесть населенных пунктов в разных районах края. Размыты дороги, нарушено энергоснабжение, движение поездов и междугородних автобусов приостановлено. Есть угроза прорыва дамбы.

Из-за подтопления в Уссурийске не работают три детских сада, две поликлиники и хлебозавод. В регионе развернуты два пункта временного размещения людей, в которые обратились больше 40 человек. Пожарные эвакуировали жителей сел, отрезанных водой от внешнего мира, а спасатели налаживают лодочные переправы. Решается вопрос о привлечении военнослужащих и военной техники для ликвидации последствий. По информации синоптиков, дожди в регионе будут идти еще в течение суток.

Из соседнего Хабаровского края в пострадавший Уссурийск отправлена группировка Амурского спасательного центра МЧС. В ее составе — 50 человек, 5 единиц техники и 9 плавсредств. Наготове находится вертолет Ми-26 с еще сорока спасателями. В самом крае силы и средства МЧС находятся в повышенной готовности в связи с тем, что в регионе также ожидаются осадки.