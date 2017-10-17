Учёные нашли два новых способа хранения солнечной энергии

Количество энергии, вырабатываемой Солнцем за один час, превышает годовые потребности всего человечества. Однако до сих пор мы этим не пользуемся – по данным на 2016 год, даже в США солнечные батареи выдают меньше одного процента от всей вырабатываемой энергии. Но в чем же проблема?

Труднее всего решить, как использовать солнечную энергию независимо от погодных условий. Для этого нужно разрабатывать новые способы ее хранения. О них сегодня и пойдет речь в новом выпуске познавательной передачи Seeker.



