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Учёные нашли два новых способа хранения солнечной энергии

17.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Учёные нашли два новых способа хранения солнечной энергии

Количество энергии, вырабатываемой Солнцем за один час, превышает годовые потребности всего человечества. Однако до сих пор мы этим не пользуемся – по данным на 2016 год, даже в США солнечные батареи выдают меньше одного процента от всей вырабатываемой энергии. Но в чем же проблема?  Труднее всего решить, как использовать солнечную энергию независимо от погодных условий. Для этого нужно разрабатывать новые способы ее хранения. О них сегодня и пойдет речь в новом выпуске познавательной передачи Seeker.

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Метки:  солнечной, способа, Ученые, хранения, энергии

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