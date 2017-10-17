Технология CRISPR помогла создать муравьёв-мутантов

Тем временем его коллеги из Нью-Йоркского университета использовали в своём исследовании индийских прыгающих муравьев (Harpergnathos salator).

«Мы выбрали этот вид из-за одной его особенной черты, которая позволяет легко превращать рабочих в королев», — рассказывает один из руководителей исследования профессор Клод Десплан (Claude Desplan). Дело в том, что в случае смерти королевы молодые муравьи-рабочие начинают борьбу за власть. В результате одна из особей становится «псевдокоролевой» и получает право откладывать яйца.

«В лабораторных условиях мы можем модифицировать любой зародыш рабочего муравья – изменить его геном и превратить в такую «псевдокоролеву», которая будет откладывать яйца, а из них затем получится новая колония, в которой размножатся изменённые гены», — поясняет Десплан.

Профессор вместе с коллегами начал изучать муравьёв вида H. salator несколько лет назад, и за это время учёные собрали множество данных об их эпигенетике. Иными словами, об экспрессии генов (в ходе которой наследственная информация от гена преобразуется в работающий продукт — РНК или белок), а не изменения в самом генетическом коде.

«Королевы и рабочие муравьи генетически идентичны, но они развиваются абсолютно по-разному, что делает этот вид хорошей системой для изучения эпигенетического контроля развития, — отмечает Десплан.

Несмотря на различия в «рабочем материале», обе исследовательские группы «нокаутировали» при помощи технологии CRISPR один и тот же ген. Он называется orco и отвечает за восприятие запахов (кстати, ранее тот же ген удалили из генома комаров, и те потеряли «вкус» к людям).

В муравьином геноме присутствует целых 350 генов обонятельных рецепторов. Повлиять на каждый из них невозможно. Но здесь учёным повезло: выведя из игры orco, можно вывести из строя функцию всех 350 генов.

Дело в том, что каждому из обонятельных рецепторов для эффективной работы необходим ген orco. Как только его «заблокировали», муравьи стали невосприимчивы к сигналам феромонов, которые они используют для «связи». И без этих химических сигналов насекомые тут же превратились в асоциальных: поиск пищи, рабочие процессы, общение друг с другом и даже поиск дома – все их действия лишились основного ориентира.

Муравьи-«мутанты» (на видео ниже их можно отличить по цветным меткам) демонстрировали различные поведенческие аномалии, которые не поддаются анализу, отмечают учёные. Любопытно, что отклонения у них стали проявляться только во «взрослой фазе» жизненного цикла.

Что ещё более удивительно, «блокировка» гена orco также оказала влияние на анатомию у взрослых особей обоих видов. Поясним, что в усиках муравьёв (как в мозге человека) есть специализированные центры обработки информации, которые отвечают за восприятие и обработку обонятельных сигналов. После «отключения» гена orco субструктуры этих сенсорных центров у насекомых просто исчезли.

Это стало неожиданностью для учёных, поскольку анатомия мозга предыдущих «orco-мутантов» (например, тех же комаров или плодовых мух) не изменялась. Вероятно, обонятельная способность для муравьёв гораздо важнее, чем для других насекомых, заключают авторы.



Вопрос, как и почему происходят описанные выше изменения, ещё предстоит прояснить, отмечает Кронауэр. Пока что непонятно, отмирают ли эти центры, потому что не используются, или же они просто не развиваются у особей с уже отредактированным геномом.

Также исследователям ещё предстоит узнать, будут ли работать схожие механизмы у других животных, особенно в тех случаях, когда развитие мозга также во многом зависит от сенсорного восприятия.

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