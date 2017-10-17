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Обнаружены новые виды клеток головного мозга

17.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Обнаружены новые виды клеток головного мозга

Ученые проанализировали образцы нейронов головного мозга и обнаружили ранее неизвестные виды клеток. 
Под микроскопом трудно найти отличия между любыми двумя нейронами, то есть клетками головного мозга, которые хранят и обрабатывают информацию. В связи с этим, ученые решили обратиться к молекулярным методам для того, чтобы попытаться определить группы нейронов с различными функциями.
Обнаружены новые виды клеток головного мозга
Исследованием занимались ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего. Они впервые нашли отличия в клетках головного мозга. Подробные результаты исследования были опубликованы в журнале Science 10 августа 2017 года.
«Наше исследование показывает, что мы можем ясно определить разные типы» — говорит Маргарита Беренс, один из ведущих авторов исследования. «Это дает нам возможность понять, почему два соседних нейрона, которые выглядят практически идентично – ведут себя по-разному». 

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Метки:  головного, клеток, обнаружены

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