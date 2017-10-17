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Крупнейший в истории динозавр был весом с космический зонд
17.10.2017 Что от нас скрывали
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История открытия самого крупного из когда-либо бродивших по земле динозавров началась пять лет назад. В 2012 году палеонтологи обнаружили в аргентинской Патагонии кладбище древних окаменелостей, которое хранило останки шести молодых динозавров.
Окаменелости включали в себя позвонки и рёбра динозавров, которых отнесли к новому виду Patagotitan mayorum. Весили его представители в среднем порядка 62-69 тонн, а их длина от головы до кончика хвоста составляла более 35 метров. И вполне вероятно, что это не предел, потому что в зрелом возрасте эти особи могли достигнуть ещё более крупных размеров.
Представьте себе стандартный бассейн или семь слонов, стоящих друг за другом, – таковы были размеры древних гигантов. Они обогнали по длине всех известных сухопутных животных – как вымерших, так и современных. Что же касается веса, то он совсем немного не дотягивает до веса небольшого космического зонда.
Анализ останков P. mayorum показал, что на Земле они обитали примерно сто миллионов лет назад, в меловом периоде. Их отнесли к зауроподам – это группа четвероногих растительноядных динозавров. Среди них выделяется группа титанозавров, выступающих, что называется, в тяжёлом весе. Именно в неё записали новый вид.
За звание абсолютного чемпиона по габаритам с ним может посоперничать разве что аргентинозавр, длина которого достигала 35 метров, а вес мог составлять от 60 до 108 тонн. Впрочем, многие палеонтологи сегодня уверены, что такие характеристики сильно преувеличены.
Реконструкция скелета P. mayorum уже выставлен в Американском музее естествознания в Нью-Йорке. Правда, в зал он целиком не поместился, и потому его голова торчит в коридоре. :
«Легендарный T. rex и другие хищники выглядят как гномы, когда вы сравниваете их с этими гигантскими титанозаврами», — отмечает соавтор исследования Диего Поль (Diego Pol).
По его мнению, несмотря на огромные размеры, тяжеловесы мелового периода не внушали ужас своим собратьям. Передвигались они медленно, нападать и догонять было не в их природе. Скрыться от хищника такой гигант вряд ли смог бы, однако в этом не было необходимости: нападает на столь крупного противника плотоядные ящеры просто не осмеливались, полагают учёные. Зато если бы сам P. mayorum захотел напасть на хищника, он бы просто снёс его одним ударом хвоста и затоптал бы массивными ногами, рассуждают исследователи.
Но больше всего палеонтологов волнует вопрос, что заставило динозавров вырасти до таких размеров. Они предполагают, что это эволюционное приспособление, спровоцированное быстрым ростом растений. Перед высокорослыми динозаврами с длинными шеями открывался «шведский стол»: они могли питаться разнообразно, недостатка в еде не было, поскольку климат в этом регионе был умеренным и влажным.
Другая загадка – отчего умерли динозавры, останки которых обнаружили исследователи. По их костям причину смерти установить крайне сложно; единственная зацепка – тот факт, что титанозавры погибли в карьере, который когда-то был поймой реки. Как известно, обитатели подводного мира того времени также отличались гигантскими размерами, поэтому, вероятнее всего, они не побоялись напасть на P. mayorum.
Более подробное об открытии и изучении ископаемых гигантов рассказывается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.
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