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Крупнейший в истории динозавр был весом с космический зонд

17.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Крупнейший в истории динозавр был весом с космический зонд

История открытия самого крупного из когда-либо бродивших по земле динозавров началась пять лет назад. В 2012 году палеонтологи обнаружили в аргентинской Патагонии кладбище древних окаменелостей, которое хранило останки шести молодых динозавров. 
Окаменелости включали в себя позвонки и рёбра динозавров, которых отнесли к новому виду Patagotitan mayorum. Весили его представители в среднем порядка 62-69 тонн, а их длина от головы до кончика хвоста составляла более 35 метров. И вполне вероятно, что это не предел, потому что в зрелом возрасте эти особи могли достигнуть ещё более крупных размеров.
Представьте себе стандартный бассейн или семь слонов, стоящих друг за другом, – таковы были размеры древних гигантов. Они обогнали по длине всех известных сухопутных животных – как вымерших, так и современных. Что же касается веса, то он совсем немного не дотягивает до веса небольшого космического зонда.
Крупнейший в истории динозавр был весом с космический зонд
Анализ останков P. mayorum показал, что на Земле они обитали примерно сто миллионов лет назад, в меловом периоде. Их отнесли к зауроподам – это группа четвероногих растительноядных динозавров. Среди них выделяется группа титанозавров, выступающих, что называется, в тяжёлом весе. Именно в неё записали новый вид.
За звание абсолютного чемпиона по габаритам с ним может посоперничать разве что аргентинозавр, длина которого достигала 35 метров, а вес мог составлять от 60 до 108 тонн. Впрочем, многие палеонтологи сегодня уверены, что такие характеристики сильно преувеличены.
Реконструкция скелета P. mayorum уже выставлен в Американском музее естествознания в Нью-Йорке. Правда, в зал он целиком не поместился, и потому его голова торчит в коридоре.

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«Легендарный T. rex и другие хищники выглядят как гномы, когда вы сравниваете их с этими гигантскими титанозаврами», — отмечает соавтор исследования Диего Поль (Diego Pol).

По его мнению, несмотря на огромные размеры, тяжеловесы мелового периода не внушали ужас своим собратьям. Передвигались они медленно, нападать и догонять было не в их природе. Скрыться от хищника такой гигант вряд ли смог бы, однако в этом не было необходимости: нападает на столь крупного противника плотоядные ящеры просто не осмеливались, полагают учёные. Зато если бы сам P. mayorum захотел напасть на хищника, он бы просто снёс его одним ударом хвоста и затоптал бы массивными ногами, рассуждают исследователи.
Крупнейший в истории динозавр был весом с космический зонд
Но больше всего палеонтологов волнует вопрос, что заставило динозавров вырасти до таких размеров. Они предполагают, что это эволюционное приспособление, спровоцированное быстрым ростом растений. Перед высокорослыми динозаврами с длинными шеями открывался «шведский стол»: они могли питаться разнообразно, недостатка в еде не было, поскольку климат в этом регионе был умеренным и влажным.
Другая загадка – отчего умерли динозавры, останки которых обнаружили исследователи. По их костям причину смерти установить крайне сложно; единственная зацепка – тот факт, что титанозавры погибли в карьере, который когда-то был поймой реки. Как известно, обитатели подводного мира того времени также отличались гигантскими размерами, поэтому, вероятнее всего, они не побоялись напасть на P. mayorum.
Более подробное об открытии и изучении ископаемых гигантов рассказывается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Метки:  динозавр, истории, Космический, Крупнейший

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