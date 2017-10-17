Крупнейший в истории динозавр был весом с космический зонд

«Легендарный T. rex и другие хищники выглядят как гномы, когда вы сравниваете их с этими гигантскими титанозаврами», — отмечает соавтор исследования Диего Поль (Diego Pol).

По его мнению, несмотря на огромные размеры, тяжеловесы мелового периода не внушали ужас своим собратьям. Передвигались они медленно, нападать и догонять было не в их природе. Скрыться от хищника такой гигант вряд ли смог бы, однако в этом не было необходимости: нападает на столь крупного противника плотоядные ящеры просто не осмеливались, полагают учёные. Зато если бы сам P. mayorum захотел напасть на хищника, он бы просто снёс его одним ударом хвоста и затоптал бы массивными ногами, рассуждают исследователи.



Но больше всего палеонтологов волнует вопрос, что заставило динозавров вырасти до таких размеров. Они предполагают, что это эволюционное приспособление, спровоцированное быстрым ростом растений. Перед высокорослыми динозаврами с длинными шеями открывался «шведский стол»: они могли питаться разнообразно, недостатка в еде не было, поскольку климат в этом регионе был умеренным и влажным.

Другая загадка – отчего умерли динозавры, останки которых обнаружили исследователи. По их костям причину смерти установить крайне сложно; единственная зацепка – тот факт, что титанозавры погибли в карьере, который когда-то был поймой реки. Как известно, обитатели подводного мира того времени также отличались гигантскими размерами, поэтому, вероятнее всего, они не побоялись напасть на P. mayorum.

Более подробное об открытии и изучении ископаемых гигантов рассказывается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.