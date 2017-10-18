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Загадки человечества. Выпуск 31

18.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Люди превратятся в амфибий. Российские учёные создали технологию, которая позволит дышать под водой без дополнительных аппаратов. На чём основана разработка;
— Смертельный предел. Узкая полоса на пути к вершине Эвереста. Почему её боятся даже самые опытные экстремалы. Чем это место заслужило такое название;
— Фабрика грёз или инструмент для промывания мозгов. Конспирологи обвинили голливудских режиссёров в манипуляции с сознанием зрителя. Какие идеи нам внушают через популярные фильмы в кинотеатрах;
— Шлемы и костюмы виртуальной реальности вместо картин. Лучи света вместо мраморных изваяний. Каким станет искусство завтра и как оно изменилось уже сегодня;
— К нам на встречу летит соседняя Галактика Туманность Андромеды. Вычисления российских учёных обещают Солнечной системе и нашей планете столкновение вселенского масштаба;
— Кто такие гейши. Почему в Японии этой профессии нужно учиться дольше, чем на экономиста. Каким секретам учат женщин в чайных домиках Киото;
— Невероятная находка британских археологов в Эфиопии. Откуда взялся город великанов, кто в нём жил и что учёные нашли на раскопках вместо костей;
— Ошибка перевода изменила историю Руси. Кто сопровождал князя варежского Рюрика и в качестве кого его воззвали в Русское Княжество на самом деле.

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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