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Загадки человечества. Выпуск 30

18.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Изобретатели из США признались в использовании советских разработок времён холодной войны для создания нового мобильника. Какие открытия из СССР стали частью технологий XXI века. Как к американцам попали наши секретные архивы;
— От пластиковых свалок нас спасут гусеницы. Как насекомые смогут уничтожать неразлагающиеся отходы. Кто питается полиэтиленом;
— Колонизация Марса оказалась под угрозой. Эксперты выяснили, что покорители Красной планеты умрут на 86-м дне пути. Что мешает человечеству покорить космического соседа. Почему уфологи называют подготовку Илона Маска к экспедиции на Марс грандиозной мистификацией;
— Что такое душа. Существует ли она на самом деле. Сколько она весит, можно ли её увидеть или пощупать;
— Богатые и свободные. Какими были жрицы любви в эпоху Возрождения. На что были готовы мужчины ради одной ночи со знаменитой куртизанкой и как распутницы сводили с ума женатых мужчин;
— В нашей Галактике может существовать ещё одна обитаемая планета. Ряд учёных высчитали, что Млечном пути должна скрываться инопланетная суперцивилизация. Кто эти существа, как далеко они от нас и когда мы сможем войти с ними в контакт;
— Старший брат Стоунхенджа обнаружен в Англии. Древнейшее сооружение оказалось ритуальным склепом. Какие кровавые жертвоприношения проходили в его стенах. Почему по всей планете разбросаны мегалиты и кромлехи. Кто их строил и для чего;
— Двухметровые гиганты безо рта могли быть прародителями всех цивилизаций на планете. Зачем на острове Пасха, в Коста-Рике и Индонезии неизвестные народы создавали каменных истуканов. Что объединяет эти памятники.

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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