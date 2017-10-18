На Марсе водятся животные, растения и… призраки?

25 июля 1976 года американская космическая станция Viking Orbiter 1 сделала снимок «изображения», напоминавшего женское лицо. Фотографию неоднократно обрабатывали по компьютерной методике. Исследователи Марк Карлотто, Винсент ди Пиетро и Грегори Моленаар пришли к выводу, что вероятность естественного происхождения «рисунка» ничтожно мала.

Однако 5 апреля 1998 года в Центр управления полетами поступили фотографии того участка марсианской поверхности, где якобы располагалось «лицо», сделанные на этот раз с борта межпланетной космической станции «Марс Глобал Сервейер» с высоты 440 километров. И что же? «Лицо» исчезло, вместо него камера зафиксировала лишь скальный ландшафт… Таким образом, не осталось никаких доказательств существования «марсианского сфинкса» (такое название дали гигантской «скульптуре»), кроме прежних снимков, полученных с большой (1870 километров) высоты… Впрочем сторонники гипотезы «лица на Марсе» считают, что-либо руководство НАСА подменило снимки, чтобы, как всегда, избежать огласки, либо статуя «сфинкса» была кем-то или чем-то уничтожена, а то и скрыта от любопытных глаз самими марсианами…

Гигантский смайлик

Он был «обнаружен» в том же 1976 году тем же «Викингом». В 1999 году были получены более четкие кадры. Оказалось, это всего лишь кратер радиусом 230 километров. Позднее находка была использована при создании знаменитого комикса «Хранители».

Снежный человек

В 2008 году марсоход Spirit сделал снимок, на котором присутствует пятно, похожее на силуэт некоего создания, бредущего по пустыне. Его тут же прозвали «марсианским йети».

Инопланетный храм

В том же году другой марсоход, Opportunity, запечатлел изображение слоистой породы, напоминавшее рукотворное строение. Уфологи предположили, что это не что иное, как вход в разрушенный храм. Поблизости также виднелось нечто наподобие очертаний космического корабля, погруженного в песок…

Марсианские деревья

В 2011 году космическая станция Reconnassance Orbiter сфотографировала объекты, похожие, по мнению тех, кто верит в жизнь на Красной планете, на деревья… Правда скептики заявили, что будь это деревья, то они росли бы параллельно марсианской поверхности. Нет, считают они, это просто следы на песке, оставленные в результате испарения замороженного диоксида углерода.

Световая вспышка

Этот снимок был сделан Curiosity в апреле 2014 года. Однако эксперт НАСА Даг Эллисон не подтвердил версию уфологов о том, что инопланетяне устраивают на Марсе вспышки… Он считает, что это был «удар» о планету космического луча, представляющего собой поток заряженных частиц.



Марсианский жук

В конце мая того же года сторонники теории «жизни на Марсе» обратили внимание на темный объект, зависший в воздухе над поверхностью планеты. Сначала его приняли за НЛО и начали развивать гипотезу о полетах над Марсом инопланетных летательных аппаратов… Но позднее «авторитетные исследователи», тщательно проанализировав изображения, заявили, что в объектив камеры марсохода попал… жук! По словам «экспертов», марсианское насекомое напоминало земную цикаду, обладало темным тельцем и прозрачными крылышками… НАСА тут же обвинили в «укрывательстве» факта существования «марсианских жуков», ведь тогда бы пришлось признать, что на планете все-таки существуют определенные формы жизни, и туда наверняка устремились бы «конкуренты» из других стран!



Загадочный шар

В сентябре все того же 2014 года на одном из фото марсохода Curiosity обнаружилось изображение шарообразного объекта вроде бы идеальной формы. Уфологи поторопились объявить его «марсианским артефактом». Однако специалисты НАСА мгновенно указали на то, что диаметр объекта составляет около одного сантиметра, а значит, это, вероятнее всего, продукт естественного геологического процесса под названием конкреция, когда вокруг твердого каменного «ядра» образуется нечто вроде снежного кома, а вовсе не искусственное изделие, изготовленное руками обитателей Красной планеты…



Женщина-призрак

7 августа прошлого года на официальном сайте НАСА был опубликован очередной снимок, сделанный Curiosity. Уфологи рассмотрели на нем силуэт, напоминавший женскую фигуру, стоящую на камне. «Силуэт выглядит настолько правдоподобно, что для кого-то это может быть воплощением желания найти внеземную жизнь», — отметил портал www. mashable.com.

Изображение пениса

Не спешите воображать себе марсиан, деловито рисующих на песке фаллические символы. То, что так напоминает детородный орган, — на самом деле всего лишь след от блуждающего по Марсу Curiosity…

На Марсе водятся животные, растения и… призраки?

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