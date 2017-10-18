Ученые разобрались с появлением метана на Марсе

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Научные работники выдвинули объяснение касательно «метановых утечек» на Марсе. Специалисты полагают, газ, который на земной территории имеет только биогенные корни, на Красной планете вырывается из силикатов, внутри которых располагался очень давно. Итоги исследования размещены на страницах журнала Icarus. :
Впервые метан заметили на Марсе более 13 лет назад. После чего, прибегнув к помощи космических устройств, ученым удалось подтвердить, что газ не исчезает с пределов Красной планеты. Чаще всего общее количество метана варьируется в небольших пределах, но иногда может достигать значительных показателей.
Специалисты полагают, метан на Марсе собрался много веков назад, а лишь сейчас началась растрата старых запасов. Скорее всего, газ был «заперт» в бесчисленных порах легких силикатных минералов, чем-то имеющих сходство с губкой. Отметим, сейчас пористые минералы на Марсе выявить не удалось
Осенью прошедшего года знатоки NASA провели пресс-конференцию, в ходе которой поведали, что им удалось найти факты существования жидкой воды на поверхности Марса.
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