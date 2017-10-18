Ученые разобрались с появлением метана на Марсе

Впервые метан заметили на Марсе более 13 лет назад. После чего, прибегнув к помощи космических устройств, ученым удалось подтвердить, что газ не исчезает с пределов Красной планеты. Чаще всего общее количество метана варьируется в небольших пределах, но иногда может достигать значительных показателей.

Специалисты полагают, метан на Марсе собрался много веков назад, а лишь сейчас началась растрата старых запасов. Скорее всего, газ был «заперт» в бесчисленных порах легких силикатных минералов, чем-то имеющих сходство с губкой. Отметим, сейчас пористые минералы на Марсе выявить не удалось

Осенью прошедшего года знатоки NASA провели пресс-конференцию, в ходе которой поведали, что им удалось найти факты существования жидкой воды на поверхности Марса.