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Сатанинский паспорт конторы РФ. Липовая печать в паспорте.

18.10.2017 Важные   Нет комментариев

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Речь пойдет о том, что во времена СССР нашу страну захватили в подтверждение этому приводят факты такие, как недействительная печать в паспорте, знаки дьявола относящихся к масонской символике на документах, Россия зарегистрирована, как предприятие у которой есть владелец. «Втыкайте и думайте»- будут говорить только в начале фильма)) Наиболее важные темы раскрыты в этой категории Важные

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