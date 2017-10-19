Медитация: подключение к высшему разуму

Возможно стоящая медитация, 2000 лайков, пол миллиона просмотров, думаю что люди оценили это видео, я не уверен, но думаю послушать стоит. Удачного просмотра, ваш nlonews.ru

Вот описание от автора:

О чем эта программа? Это программа очень особенная. Она предназначена дабы оказать помощь человеку взять собственную сообщение с Источником, осознать собственную божественную сущность, личный единство с Вселенной и космосом. Я частенько думаю о том, что при помощи слов необходимо выразить то, что словами никак выразить невозможно. Тогда я использую образы, они существенно посильнее слов.

Длительность данной программы 25 мин.. За эти 25 мин. я попытаюсь оказать помощь вам ощутить собственную сообщение с высшим миром. 25 мин., потому, что это очень мало, это легко одно мгновение, но я надеюсь, что если вы найдёте эти 25 мин. и прослушаете эту программу, то это не будет зря потраченым временем. За эти 25 мин. вы установите сообщение с тем миром, в которм вы живете, отвлечетесь от ваших проблем и всех забот и перенесетесь в центр Вселенной.

Перед тем как закончить, хочу сделать небольшое замечание. Прослушивать данную программу я рекомендую только тем, кто уже поборол личные внутренние страхи. Если нет, то, увы, она будет ненужна. Эта программа — как проход по канату: если вы не опасаетесь и идете с уверенностью, вы дойдете до конца. Исходя из этого я прошу у моих дорогих читателей не беспокоиться… найти путь к себе. Так как это то, чего человек иногда больше всего опасается: того, что скрыто внутри его.

Итак приятного вам прослушивания, я надеюсь, что эта программа будет вам нужна и даст вам прикоснуться к вашей глубинной сущности, взять себя. Сохраните то чувство, которе у вас покажется — пускай оно будет той путеводной ниточкой, которая отныне будет вести вас по жизни.