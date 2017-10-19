Нападение инопланетян 21 августа 1955 года в Хопкинсвилле

21 августа, приблизительно в 7 часов вечера, Билл Рей Тейлор, выйдя из дома к колодцу, заметил в небе серебристый круглый объект, излучающий разноцветный свет. Тейлор утверждал, что объект пролетел над домом и начал снижаться примерно в 100 метрах от него в русле пересохшей реки.

21- летний Билли Рэй Тейлор слыл шутником и балаболом, а кроме того он работал в передвижной ярмарке развлечений. Нет, не клоуном ,и не аниматором – типа разнорабочим. «Бери больше – тащи дальше».

Но, для последующего расследования произошедшего это послужило причиной относиться к нему как к инициатору розыгрыша. Ведь если сказать, что человек работает в цирке, что первое вам придет в голову? Клоун? Он фокусник, клоун, или на худой конец, акробат в короткой маечке. «Цирк уехал – клоуны остались». Работа в подобных заведениях не слишком способствует репутации серьезного человека. Даже если он в балагане служит бухгалтером. Несерьезный человек – наверняка дурит народ, показывая бородатых женщин и двухголовых карликов, а то и вовсе жулик.

Поэтому, когда Билли Рэй вбежал в дом с перекошенной от волнения физиономией, вытаращенными глазами и стал размахивать руками как ветряк лопостями, его вид был настолько комичен, что его встретили дружным смехом. А когда он начал кричать, что только вот что, только-только что видел, как летающая тарелка прямо с неба брякнулась в овраг за домом, схватились за животы от хохота и попадали со стульев.

У компании было хорошее настроение. Вся семья собралась вместе впервые за несколько месяцев и наслаждалась августовским вечером после воскресного ужина, как всегда вкусно приготовленного дважды одовевшей Гленни Лэнкфорд, которой принадлежала ферма. «Мисс Гленни плохо относилась как к алкоголю и курению, так и к каким-то излишествам нехорошим. А если вы попались на лжи, вы должны были подготовиться к ее гневу, и мало не покажется». «Она была очень религиозной женщиной. Но, несмотря на строгие правила, мисс Гленни обладала доброй и щедрой душой», — вспоминала внучка Стит, которая также присутствовала в тот вечер.

Словом, это была обыкновенная, благопристойная и с консервативными ценностями американская семья, типичная для той, уже ушедшей навсегда эпохи. Было 21 августа 1955 года.

В карты играли, рассказывали анекдоты. Ближе к ночи стало жарко и душно, как в это время бывает в Кентукки, и Билли послали за холодной водой к колодцу, поскольку пиво уже вышло.

Билли Рей был напарником по работе своего старшего друга Эльмера «Лаки» Саттона, который его и пригласил в гости. Также в доме той ночью был младший брат Эльмера, который возглавлял ферму, его жена Ален, а также другие братья и сестры: 12-летний Лонни, 10-летний Чарльтон и Мери, семи лет. Бейкер ,старший брат Ален Саттон, частый гость этого дома, также присутствовал.

Всего в доме находилось 11 человек.

Взволнованный рассказ Билли Рэя не убедил никого, даже его жену. Он упорствовал, утверждая, что даже собака забилась под крыльцом с поджатым со страха хвостом между ног. Но его друг Лаки не оценил «страшные сказки», и ни он, ни мисс Гленни не позволили Билли снова говорить об этом. Никто не воспринял его всерьез. Ну что за чушь… Пошутил, посмеялись и будет.

Должно быть, небольшое удовлетворение Билли Рэй все же получил, когда собака через полчаса залилась диким лаем под крыльцом, но вряд ли это удовлетворение продлилось долго.

Лаки вышел, чтобы посмотреть, на что лает собака, и Билли Рэй, увидев шанс на реабилитацию, бросился за дверь вместе с ним. Билли привел Лаки к колодцу, размахивая руками, чтобы показать, где пылающий объект пересек небо и приземлился за домом, но ничего необычного не было видно. Ну и где тарелка? Нет доказательств. Да и собака затихла, впрочем, не покидая своего укрытия. Билли Рей немного успокоился и мужчины повернули к дому.

И тут… Существо, которое приблизилось к ним из оврага, выглядело бы уместно на ярмарке Лаки и Билли Рэя в доме привидений. Здесь же, выйдя из леса в сумерках, оно не казалось – оно было кошмаром.

По мере приближения, они могли разглядеть то, что казалось «маленьким« человеком »- хотя и не совсем человеком. Монстр был ростом около метра, с почти идеально круглой огромной головой, и руками, которые почти доходили до земли. У длинных рук были когти на пальцах. Глаза были намного больше, чем человеческие , и светились желтоватым светом. Длинный тонкий рот, большие, как у летучей мыши уши. Существо, казалось было сделано из серого серебристого металла, который излучал свет в темноте, как фосфоресцирующий циферблат часов.

(Позже эти существа назовут «зелеными человечками». Но кто конкретно запустил это неверное определение выяснить не удалось. Тем не менее этот насмешливый термин прижился.)

Существо подняло руки вверх, как будто кто-то сказал ему, что его вот-вот ограбят и медленно приближалось к дому, двигаясь к задней двери.

Если его поднятые руки таки были жестом мирного намерения, он собирался сдаться или, напротив, как у спортсменов это был типичный жест одержавшего победу, то смысл его всё равно не дошел до мужчин, которые быстро ретировались в дом и были встречены еще одним раундом насмешек. Но Лаки и Билли Рэй, весьма разумно, не стали терять времени, пытаясь убедить женщин в том, что они только что видели — они заняли боевые позиции.

К удивлению семьи, Лаки схватил дробовик и закрыл заднюю дверь, в то время как Билли Рэй вооружился пистолетом и закрыл входную. С точки зрения российских реалий это из области чуждого нам фантастического кинематографа дикого запада – другая реальность. Для остальной части человечества нормальная тема защиты семьи.

Дом был небольшой — три комнаты и центральный коридор, с небольшим количеством узких окон. Это могло бы дать чувство безопасности в обороне, но поскольку была жаркая ночь, все окна и двери были распхнуты и только легкие жалюзи-экраны отделяли семью от того, что было снаружи. Хуже того, на дверях не было замков. Какое всё же было благословенное время!

Несмотря на то, что Лаки и Билли Рэй неожиданно вооружились и охраняли входы, остальная часть семьи продолжала свою обыденную деятельность. Там оставалась посуда, которую нужно было вымыть, да и детей нужно было уложить спать. «Мы думали, что мальчики просто продолжают шутить».

В доме была третья дверь, на кухне, всего в метре от того места, где женщины мыли посуду. Она оставалась неохраняема. Кроме того, над раковиной было окно, выходящее за задний двор и овраг. Ален Саттон, не была одна на кухне, и оставила мытьё, чтобы полюбопытствовать за дверью. Через несколько минут мисс Гленни поняла, что что-то не так, когда Ален вернулась в дом, «испуганная, белая, нервно трясясь, говоря, что видела монстра».

Гленни приказала выключить свет и присела рядом с Билли Рэй, около входной двери. Она спросила Билли Рэя, что это было, что он, Лаки и Ален видели… и Билли, устав от издевательства, сказал ей грубовато «сама увидишь». Она ждала 20 минут, прежде чем что-то приблизилось к входной двери.

«Билли Рэй и я оставались сидеть, пока оно не подошло прямо к экрану, — сказала Гленни. «Оно выглядело как пятигаллонный бензиновый баллон с головой сверху и маленькими ногами. Мерцающий металл, по цвету как мой холодильник ».

От неожиданности она с криком упала на пол. Билли Рэй выстрелил в монстра. И он поклялся, что попал, прежде чем тот исчез из поля зрения.

Лаки и Билли Рэй подождали несколько минут, затем вошли в гостиную, где были женщины. В боковом окне появилось другое существо, и Бейкер, который был так же вооружен дробовиком, выстрелил в него. Попал.

Билли Рэй видел, куда он прыгнул, когда был поражен — существо прыгнуло на крышу дома. Когда он выскочил на крыльцо, чтобы сделать еще один выстрел, «длинная рука спустилась с крыши над дверью и схватила его за волосы».

Билли Рэй застыл, когда длинные тонкие пальцы схватили его за волосы, а затем продолжали тащить вверх. Ален, все еще трясясь от того, что она видела на заднем дворе, протиснулась в дверь и схватила Билли за руку, потянув его внутрь. В следующий момент Лаки протиснулся мимо них со своим дробовиком. Поднял ствол и выстрелил в цель. Но существо просто скатилось с крыши, упало на землю и устремилось в подлесок.

Мужчины отогнали всех от дверей и проанализировали ситуацию. Трое из них вооружены, шансы вроде есть, но каков должен быть их следующий ход? Они решили выйти на улицу для разведки, все еще не желая поверить, что все три их выстрела прошли мимо.

Они обнаружили одного монстра на дереве … и другого на земле прямо перед Лаки Саттоном. Он выстрелил … и в изумлении стоял, когда тот перевернулся и встал».

Еще один выстрел в существо на дереве имел такой же удивительный эффект. Монстр только щелкнул, как игровая мишень в ярморочном тире. И спустился на землю, прежде чем сбежать в лес. Как и в других случаях, попадание звучало как удар дроби по металлическому ведру.

Тут пришло нервирующее осознание того, что их оружие бесполезно . Когда они это поняли, они отступили в дом, ожидая следующего хода монстров. Им не пришлось долго ждать. Объекты продолжали подходить к окну и всматриваться внутрь. В них стреляли через окно … они переворачивались, падали обратно и исчезали на несколько минут. Однако они все время возвращались … раз за разом.

Мисс Гленни стало очевидным, что существам не нравится свет от фонарей на передним и заднем крыльце. Хотя это и ограничивало подход существ к сторонам дома и облегчало защиту усадьбы, монстры не отступили.

В конце концов, Саттоны услышали зловещий скрежет на крыше кухни, и помчались на задний двор, чтобы увидеть существо, пробивающееся сквозь кровлю. Его выбили с крыши и он непостижимым образом «уплыл» на задний забор, на расстояние примерно 15 метров. Они снова выстрелили, сбили его с ограды, и на этот раз он сбежал на четвереньках в сорняки.

Изнуренная семья отбивалась от светящихся серых существ почти четыре часа, нервы истощались, и дети плакали.

Нужно было что-то делать…

Ситуация становилась непонятной, и как только стихло во дворе, Лаки решил сделать очередной ход. Нужна была помощь, телефона не было, и они не придумали ничего лучше, как убраться подальше. Погрузить всех в грузовики и отправиться в Хопкинсвилль, чтобы попытаться получить подмогу от полиции.

Два грузовика, один за другим вырулили на стоянку полицейского участка Хопкинсвилля почти в 12 ночи, а затем 11 человек, взрослых и детей вывалились из машин и заняли всё помещение для посетителей, что было беспрецедентным случаем для тех мест. Дежурный офицер сообразил, что произошло что-то необычное, а когда, наконец, понял смысл этой истории, сообщил в полицию штата и позвонил своему начальнику, шерифу Расселу Гринвеллу домой.

«Космический корабль приземлился в Келли», — таково было его сообщение.

Гринвелл, который несколько лет назад самолично видел неопознанный объект в небе, немедленно мобилизовался. Предполагалось, что монстры все еще присутствовали на ферме, поэтому Гринвелл очень серьезно отнесся к этой истории, запросив подкрепление у штата. «Это не те люди, которые всегда бегут в полицию за помощью», — охарактеризовал он Саттонов. «Когда им угрожают, они могут себя сами защитить, у них есть оружие».

В общей сложности шестнадцать копов помчались на ферму. В течение получаса ферма Саттон была наводнена полицейскими. Саттоны ждали результата поисков в своих грузовиках… «Все были в ужасе». Пронзительный вопль со двора заставил их сердца вздрогнуть, но это был только кот. Кто-то наступил ему на хвост в темноте …



Между тем распространились слухи о «марсианском вторжении» на ферме Саттон. Появились местные журналисты и просто любопытствующие. Хотя никто не видел больше двух существ одновременно, история быстро превратилась во вторжение от 12 до 15 монстров, и все хотели посмотреть на пришельцев. Вскоре Лаки пожалел о своем решении пойти в полицию.

После двухчасового осмотра дома и окрестностей, единственными уликами, которые смогла найти полиция, были гильзы, следы выстрелов и светящееся пятно в траве за забором …

Светящийся след был около 18 дюймов и располагался в том месте, где предположительно монстр получил заряд дроби. Но, никто не задумывался о взятии образцов почвы или листвы. На следующий день пятно исчезло.

Не было признаков того, что Саттоны вообразили все это или попытались совершить мистификацию, также не было никаких очевидных доказательств того, что какие-то существа атаковали дом. Тем не менее, копы испытывали стойкое негативное чувство опасности и беспокойства. Это было отдельно отмечено Гринвеллом… «это почувствовали все. Они мне так сказали». С тем озадаченный начальник полиции отправил всех домой спать, а Саттоны неохотно вернулись в дом.

Сон не пошел. Миссис Лэнкфорд закрыла глаза, пыталаясь заснуть в своей постели, расположенной рядом с окном. Свет был выключен, но она осознала, что что-то светит в окне. Она посмотрела и увидела, что за ней наблюдают.

Не в силах поверить, что существа вернулись, мисс Гленни разбудила остальных. Лаки прыгнул к окну пистолетом, но его мать остановила его.

«Моя бабушка просила оставьте их в покое, потому что, похоже, они не хотят навредить нам, — рассказывала потом Стит. «Она верила, что во всем есть что-то хорошее. Ей не хотелось, чтобы кому-то было больно или кого-нибудь убили. Будь это даже существо из другого мира!»

«Но папа был против», — продолжала она. «Они подходят к дверям и окнам, что они хотят? Они хотят войти? И что они будут делать, когда они войдут? — Он не собирался давать им такой шанс».

В конце концов, Лаки выиграл спор. Он выстрелил прямо в лицо у окна, и тварь исчезла.

Они ушли с восходом солнца. Семья, разумеется, не спала всю ночь … и в ранние утренние часы на ферму полезли любопытные и экскурсанты.

Хотя шериф никогда не сомневался в рассказах Саттонов о том, что произошло, он оказал им плохую услугу, не сумев обозначить ферму как место преступления. Доказательства, свидетельствующие о событиях в ту ночь, могли быть затоптаны, украдены или уничтожены любопытным репортером или туристом. Хуже того, ливень на следующий день превратил землю в грязь. Если бы и остались следы, они наверняка были смыты дождем.

Бад Ледвит, инженер местной радиостанции (и художник-любитель), услышав разговоры о вторжении на ферму Саттон схватил материалы для рисования и поехал прямо к месту событий. Когда он приехал на ферму, смог убедить трех женщин — мисс Гленни, Веру Саттон и Ален Саттон помочь ему нарисовать образы существа.

Вначале каждая женщина рисовала отдельно, так как могла. Затем Ледвит сделал собирательный рисунок гоблина, который был ими единодушно одобрен.

Естественно, первой реакцией на эти события стало недоверие.

Первоначальное общественное мнение утвердилось в том, что вся эта история — мистификация.

Если бы это было так, то это одна из самых больших и самых бесполезных мистификаций в истории уфологии. Семья не получила никакой выгоды из этого инцидента и избегала рекламы. Напротив – понесла убытки, как в денежном выражении, так и в моральном.

В ходе стрельбы по монстрам Билли Рэй и Лаки превратили дом в дуршлаг — требовалась значительная сумма на капремонт. Поля вытаптывались несколько лет подряд.

Жители юго-западного штата Кентукки — люди, которые даже сейчас, в наше время, в значительной степени религиозны, да ещё и конформисты. Сочинив там подобную историю нужно быть готовыми к риску навсегда получить клеймо сумасшедего или лжеца, с такими последствиями как презрение и издевательства. Не слишком удивляет, что Саттон и Билли Рэй Тейлор с семьями после инцидента переехали в другой штат.

11 человек, включая детей, были свидетелями тех событий. Все они, когда их допрашивали по отдельности, рассказывали одну и ту же историю. Также по отдельности были сделаны рисунки существ, которые даже в деталях мало отличались. Через год после событий дело еще раз было тщательно проверено следователем из Нью-Йорка Изабел Дэвис , есть отчеты и документы — никаких доказательств мистификации не выдвигалось. История подлинная. Однозначно.

Наверняка, что-то невероятно «чужое» имело место в ту ночь. Возможно, это действительно связано с существами из другого мира, пришельцами или даже с другим измерением. Мы не знаем.

Кстати:

21 августа 2017 года на территории США произойдёт «Великое американское затмение» — солнечное затмение, при котором луна полностью закрывает солнце на несколько минут. Это первое подобное явление за 99 лет, которое можно будет наблюдать в стране.

Затмение частично пройдёт по всей стране, но маленькому городку Хопкинсвилль в штате Кентукки повезло больше остальных: он располагается рядом с точкой, где полное затмение будет длиться дольше, чем в остальных местах. Из-за этого город задолго до августа стал эпицентром исторического события и готовится принять несколько десятков тысяч наблюдателей, верующих и опытных охотников за затмениями.