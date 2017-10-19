Наводнение и оползни в Непале, Индии и Бангладеш

По меньшей мере 16 человек погибли, пятеро пропали без вести за последние сутки в результате вызванных дождями наводнений на севере Индии, сообщили РИА Новости в Национальном управлении по чрезвычайным ситуациям (NDMA).

В штате Ассам погибли 10 человек. «Десять человек погибли за последние сутки. Это информация по состоянию на 13 августа. Всего с марта в штате в результате наводнений погибли 99 человек», — сообщил представитель регионального офиса NDMA.

По его словам, стихия затронула 21 из 33 округов штата. В зоне бедствия оказались 2,2 миллиона человек. Региональные власти установили 678 временных палаточных городков, в которых на настоящий момент остается 183 тысячи человек. В другом северном штате Уттаракханд погибли еще шесть человек.

Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 66 человек, еще 35 числятся пропавшими без вести, сообщили в министерстве внутренних дел Непала.

«На настоящий момент погибли 66 человек. Еще 35 числятся пропавшими без вести», — сообщил представитель центра по чрезвычайным ситуациям при МВД страны.

Проливные дожди обрушились на несколько районов Непала утром в пятницу, 11 августа. Полиция, солдаты и местные жители оказывали помощь людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома.

Между тем, метеорологи прогнозируют улучшение погоды с понедельника-вторника. Уже в воскресенье уровень осадков на большей части территории страны снизился до 1-4 сантиметров в сутки. Лишь в городе Сиддхартханагар зафиксировано 22,2 сантиметра осадков за последние 24 часа.

По меньшей мере 27 человек стали жертвами вызванных ливнями наводнений в Бангладеш, сообщают в понедельник местные СМИ.

Сильные дожди обрушились на Бангладеш, как и на соседние Индию и Непал, в конце прошлой недели. Обильные муссонные дожди привели к резкому росту уровня воды в реках, учитывая тот факт, что протекающий в Бангладеш Ганг несет воду из подвергшейся стихии Индии.

Основная часть жертв при этом пока зафиксирована на север страны. Так, в округе Динаджпур с воскресенья погибли 13 человек, в Куриграме погибли еще 11 человек, а в Лалмонирхат – три.

По данным министерства реагирования на чрезвычайные ситуации, стихией затронуты 20 округов страны (из 64). Почти 600 тысяч человек проживают в зоне бедствия, почти 370 тысяч размещены во временных укрытиях.