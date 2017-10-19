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Изменение климата повлияло на наводнения в Европе
19.10.2017 Интересное в мире
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Новое исследование европейских ученых показало, что глобальное изменение климата за последние 50 лет оказало существенное влияние на наводнения в Европе. Однако изменения неравномерны. По сравнению с устоявшимся графиком середины прошлого века, сегодня наводнения где-то приходят раньше, где-то — позже обычного.
Так, на юге Англии масштабные наводнения в настоящее время приходят на 15 дней раньше, а на реках, впадающих в Северное море, наоборот, на восемь дней позже обычного, говорится в статье, обнародованной в журнале Science.
Между тем, наводнения, вызванные повышением уровня воды в реках, воздействуют на большее количество людей, чем любое другое природное бедствие. Ученые оценивают предполагаемый глобальный ущерб от речных наводнений более чем в 100 миллиардов долларов в год.
В новом исследовании европейских ученых изучаются данные наблюдений с 4262 гидрометрических станций в 38 странах, начиная с 1960 года. Анализ этих данных указывает на очевидное, но сложное воздействие глобального изменения климата на речные наводнения.
Ученые установили, что, помимо непосредственно осадков, на характер наводнений влияют и другие факторы, такие как количество влаги, уже находящейся в почве, а также некоторые аспекты землепользования, которые могут ускорить естественный сток воды с холмов.
Наиболее последовательные изменения зафиксированы исследователями в северо-восточной Европе вокруг Скандинавии, где более раннее таяние снега из-за более высоких температур приводит к более ранним весенним паводкам. Примерно на половине станций мониторинга зафиксировано наступление наводнений на восемь дней раньше, чем 50 лет назад.
Самые существенные же изменения наблюдаются на западе Европы, от Португалии до Южной Англии. Здесь половина станций зафиксировала наступление наводнений по меньшей мере на 15 дней раньше обычного, четверть станций — на 36 дней раньше, чем в 1960 году.
В этих регионах проблема заключается не в активном таянии снега, а в насыщении почвы влагой. Максимальное количество осадков, как правило, здесь приходится на осень, и эта влага сохраняется в почвах. Чем сильнее и чем раньше выпадают дожди, тем быстрее пополняются грунтовые воды и насыщается почва.
Что касается обратной тенденции, то она наблюдается у Северного моря, в Нидерландах, Дании и Шотландии. Ученые полагают, что это связано с изменениями в Североатлантическом колебании (САК), из-за чего штормы идут через океан в Европу. Согласно этому исследованию, сейчас штормы достигают берегов Европы позже, чем полвека назад, в результате и речные наводнения происходят позже.
Авторы исследования указывают на то, что подобные изменения в режиме паводков буду иметь достаточно существенные последствия для экономики региона. Так, из-за изменения речных экосистем изменится и время нереста лосося. Определенные изменения данная климатическая тенденция будет иметь и для гидроэлектростанций и сельского хозяйства, поскольку поля будут оставаться влажными дольше.
Кроме того, эксперты подчеркивают, что результаты исследования указывают на необходимость пересмотреть инфраструктуру европейских городов, которые стоят на крупных реках. Очевидно, что существующих мер защиты от наводнений в новых климатических реалиях может оказаться недостаточно. :
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