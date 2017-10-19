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Один раз простой рабочий-строитель Нейда, которому не весьма везёт в жизни, находит необыкновенные солнечные очки. Одев их, он получает возможность увидеть мир таким, какой он имеется. Действительность пугает! Выясняется, правительство и СМИ бомбардируют людей скрытыми сообщениями, влияющими на уровне подсознания: «Спите!», «Не давайте волю воображению», «Подчиняйтесь влияниям». А что еще ужаснее, Нейда заметил подлинное обличье многих важных членов и политиков общества! Они и не люди вовсе, а некрасивые и злые инопланетяне с планеты Андромеда. Их миссия на Земле — проводить массовую кампанию по подчинению землян собственной воле и держать людей в неведении… Нейда обязан отыскать людей, каковые, как и он, знают об подлинном положении вещей (кто еще имел возможность изготовить эти прекрасные очки?), и присоединиться к их перемещению сопротивления, дабы бороться! Удачного просмотра, ваш nlonews.ru Чужие среди нас фильм 1988 год не забываем рекомендовать в соц сетях.