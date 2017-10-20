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Женский мозг активнее мужского?
20.10.2017 Что от нас скрывали
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Шум подняла работа нейробиологов под руководством Дэниеля Амена (Daniel Amen), опубликованная в журнале Journal of Alzheimer’s Disease. В статье описывается большая и кропотливая работа: учёные сравнили результаты сканирования мозга 26 мужчин и женщин, сделанных в Amen Clinics. Сканировали при помощи метода однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ или ОЭКТ); доктор Амен — большой энтузиаст этого метода, и в его собственной сети клиник его используют, возможно, шире, чем где бы то ни было. ОФЭКТ позволяет, кроме прочего, измерять количество проходящей через некоторый участок мозга крови.
Амен и его коллеги установили, что кровоток с женском мозге сильнее чем кровоток в мозге мужчины и когда человек расслаблен и не сосредоточен, и во время напряжённой умственной работы. Разница в показателях невелика, но всё-таки больше погрешности, а размер выборки заставляет верить в то, что эта небольшая разница действительно зависит от пола. Снимки мозга здоровых людей, которых использовали в качестве контрольной группы, подтвердили выводы. сделанные по снимкам пациентов клиник: разница между кровотоком в мужском и женском мозге у этих людей оказалась даже больше.
Но о том, как это сказывается на активности нейронов, исследование Амена и его коллег не говорит. Всё, что мы знаем — это количество крови, проходящей за единицу времени через сечение разных участков мозга у мужчин и у женщин. Этот показатель может быть связан с активностью нервных клеток косвенно — «выстреливая», нейрон тратит больше энергии и должен получать её с кровью — но сам по себе усиленный кровоток не говорит о большей или меньшей активности нейронов. :
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