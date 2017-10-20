В океане живут представители древней цивилизации

7,520 млрд

Проекты специалистов такого направления разрабатывались еще с 60-х годов, когда даже были проведены эксперименты по выживанию групп добровольцев в специальных небоскребах. Это действительно безопасно относительно погодных условий, потому что энергетические запасы можно получить от перепадов температуры или гидростанции, а также океаны занимают большую часть планеты. Они могут вместить в себя человечество, вот только разумные представители подводного мира негативно относятся к таким попыткам. Как вы понимаете, дельфины или киты здесь не причем, хотя поверить в существование этих представителей иных миров сложно. Но ученые отметили, что древние люди описывали их в священных текстах, о чем красноречиво свидетельствуют индийские эпосы.

Там упоминаются странные жители подводных глубин, одетые в панцири, которые враждебно относятся к земному миру, а численность их уже превысила 300 миллионов. Если наши предки смогли выжить в суровых условиях зимы после глобальной катастрофы, то цивилизация океанов тоже имела все шансы сохранить свое существование до наших дней. Стоит посмотреть записи Колумба, где он рассказывает о русалках, сопровождающих суда, а через 100 лет после такого события американские рыбаки в Мексиканском заливе вытащили на сушу странное чудовище, отдалено напоминающее человека. Оно имело жабры и выпуклые глаза, острые клыки были готовы вонзиться в руку своим захватчикам, а тело покрывали темные бугры. На шее висела металлическая пластина, но этот монстр проявил агрессию и сразу убил одного человека, после чего был уничтожен сам.

Тело вывезли с собою военные, а дальше история находки стала тайной, отголоски которой просочились в СМИ. Новый случай появления жителей подводного мира был зафиксирован на Байкале, когда 3-метровые особи показывались из воды в блестящих одеяниях и негативно относились к людям. Тогда в 80-х годах солдаты во время учений видели их после погружения и решили поймать таинственного противника для дальнейших исследований. Но заброшенная железная сеть резко содрогнулась от сильного удара и выбросила героев на берег, нанеся им серьезные повреждения. Больше попыток найти их никто не проявлял, а сюжет показывали по ТВ. Дальше тобольский крестьянин Кузьма Мороков рассказал журналистам о своем знакомом, видевшим, как этих существ вытащили на берег после потопления нескольких кораблей. Они имели перепонки на конечностях и рыбьи хвосты.

Когда американский исследователь Сандерсон в своей книге про НЛО описывал внеземную цивилизацию под водой, многие сочли его труд фантастикой. Вот только сейчас ученые пересмотрели свое мнение после расшифровки текстов шумеров, где говорится о богах, вышедших из пучины, которые учили их ремеслам и науке. Контакты между ними и землянами прекратились из-за людской зависти, лжи и агрессии. Но некоторым особам удалось столкнуться с такими существами во время погружений 60- х годов, когда в районе Бермудского треугольника на глубине 12 метров водолаз заметил странное создание с вытянутой шеей и обезьяньей мордой, внимательно смотревшего на человека. Во время отдыха на морском берегу Анапы рижский турист решил отправиться на подводную охоту, но столкнулся с большими особями без аквалангов, имеющих ласты вместо конечностей. Они помахали ему хвостами и исчезли в глубине.

Часто подводники замечают аппараты внеземного происхождения, которые принадлежат этим жителям. В 1902 году британский матрос, несущий вахту на корабле, заметил красные огни, виднеющиеся в воде, а потом с помощью бинокля рассмотрел 180- метровый объект, медленно погружающийся в глубину. Аргентинские военные после обнаружения возле берегов страны подводных лодок, забросали их бомбами, вот только они резко поднялись на поверхность и скрылись от людей. Тогда все были в шоке от странной формы судов, сделанных по неизвестным технологиям, которые не боялись орудий и развивали огромную скорость. Во время учений американцы наблюдали за объектом, способным не только двигаться в разных направлениях, но и уходить на большое расстояние под воду. Возле Индонезии военным удалось после столкновения с кораблем пришельцев поднять часть обломков на поверхность, но сразу приборы зафиксировали рядом 15 рабочих аналогов, а дальше находки просто исчезли, как и следы катастрофы.

В 90-х годах во время исследования Марианской впадины были видны силуэты загадочных обитателей глубин, которые чуть не повредили своими приборами технику. В котловине Беллинсгаузена тоже замечены светящиеся объекты, имеющие овальные формы, но новые попытки их обнаружить не принесли результата. Тур Хейердал во время своего плавания стал свидетелем появления круглых голов, смотрящих своими сверкающими глазами на путешественников, а также неоднократно в море ночами вспыхивали метровые шары, напоминающие лампочки. Последние исследования ученых обнаружили подводные города с лестницами и стенами, где могут жить древние цивилизации, уровень технологий которых даже сложно представить. Также в 70-х годах ученым внезапно запретили проводить эксперименты с подводными убежищами, но впереди может быть грандиозная битва с истинными хозяевами Мирового океана.