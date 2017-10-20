Христианское учение Льва Толстого.

Сам не читал еще, но планирую почитать на досуге, узнал об этой книге в соц сети от незнакомого парня, он говорил, что эта книга ему и жене, здорово помогла и оп проснулся.

Лев Николаевич Толстой

Христианское учение

Предисловие

Жил я до 50-ти лет, думая, что та жизнь человека, которая проходит от рождения и до смерти, и имеется вся жизнь его и что потому цель человека имеется счастье в данной смертной жизни, и я старался взять это счастье, но чем дальше я жил, тем очевиднее становилось, что счастья этого нет и не может быть. То счастье, которое я искал, не давалось мне; то же, которого я достигал, в тот же час же прекратило быть счастьем. Несчастий же становилось все больше и неизбежность смерти становилась все очевиднее и очевиднее, и я осознал, что по окончании данной тщетной и несчастной жизни меня ничего не ожидает, не считая страдания, болезни, уничтожения и старости. Я задал вопрос себя: для чего это? и не взял ответа. И пришел в отчаяние. То, что говорили мне кое-какие люди и в чем я сам время от времени старался уверить себя, что нужно хотеть счастья не себе одному, но вторым, всем людям и близким, не удовлетворяло меня, во-1-х, вследствие того что я не имел возможности искренно, так же как себе, хотеть счастья вторым людям; во-2-х, и основное, вследствие того что другие люди, совершенно верно так же как и я, были обречены на смерть и несчастье. И потому все мои старанья об их благе были тщетны. Я пришел в отчаяние. Но тут я поразмыслил о том, что мое отчаяние может происходить оттого, что я особый человек, что другие люди знают, для чего живут, и потому не приходят в отчаяние. И я начал наблюдать вторых людей, но другие люди совершенно верно равно как и я, не знали, для чего они живут. Одни старались суетой жизни заглушить это незнание, другие же уверяли себя и других, что они верят в различные веры, каковые с детства внушили им; но верить в то, во что они верили, нереально было, так это было довольно глупо. Да и многие из них, мне казалось, лишь притворялись, что они верят, но в глубине души не верили. Суетиться я уже не имел возможности: никакая суета не скрывала без конца стоящего передо мною вопроса; и кроме этого не имел возможности снова начать верить в ту веру, которая была преподана мне с детства и которая, в то время, когда я возмужал умом, сама собой отпала от меня. Но чем больше я изучал, тем больше я убеждался, что тут и не может быть истины, что тут корыстные виды и одно лицемерие обманывающих и слабоумие, страх и упрямство одураченных. Не говоря уже о внутренних несоответствиях этого учения, о низменности, жестокости его, признающего Всевышнего наказывающим людей вечными мучениями, основное, что не разрешало мне поверить в это учение, было то, что я знал, что рядом с этим православным христианским учением, утверждавшем, что оно одно в истине, было второе христианское католическое, третье лютеранское, четвертое реформатское, – и все разные христианские учения, из которых каждое про себя утверждало, что оно в истине; знал я да и то, что рядом с этими христианскими учениями существуют еще нехристианские религиозные учения буддизма, браманизма, магометанства, конфуцианства и др., совершенно верно так же вычисляющие лишь себ

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