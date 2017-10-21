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Советник Трампа по науке заявил что США не высаживались на Луну

21.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Советник Трампа по науке заявил что США не высаживались на Луну

Дэвид Гелернтер является действующим профессором Йельского университета и действующим советником президента США Дональда Трампа по науке — заявил, что США не смогут полететь к 2030 году на Марс, так как даже на Луну не смогли высадиться и эта идея столь же смехотворна, как и администрация Обамы.

:

» How can we manage to organize a U.S.-crewed orbital Mars mission by the mid-2030s when we never even went to the moon? The idea is laughable, as was Obama’s administration, if I may add ”
– Yale Professor David Gelernter

Дэвид Гелернтер так же заявил, что «Миссия Аполлон» является самым большим мошенничеством в истории человечества и является еще большей глупостью, чем концепция глобального потепления.

«Если ученые НАСА честно признали, что они до сих пор не выяснили как правильно экранировать космический корабль от излучения, испускаемого поясами Ван-Аллена, как черт возьми, мы отправляли людей в космос в алюминиевой фольге? И в то время, когда активность Солнца была на пике? Ответ прост: этого просто не было», — Дэвид Гелернтер.

Советник Трампа по науке заявил что США не высаживались на Луну

Журнал «Time» в 2016 году назвал Дэвида Гелернтера одним из 100 самых влиятельных людей 21-го века, характеризуя его как «гениального ученого».

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Метки:  высаживались, заявил, Советник, Трампа

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