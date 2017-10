Советник Трампа по науке заявил что США не высаживались на Луну

» How can we manage to organize a U.S.-crewed orbital Mars mission by the mid-2030s when we never even went to the moon? The idea is laughable, as was Obama’s administration, if I may add ”

– Yale Professor David Gelernter

Дэвид Гелернтер так же заявил, что «Миссия Аполлон» является самым большим мошенничеством в истории человечества и является еще большей глупостью, чем концепция глобального потепления.

«Если ученые НАСА честно признали, что они до сих пор не выяснили как правильно экранировать космический корабль от излучения, испускаемого поясами Ван-Аллена, как черт возьми, мы отправляли людей в космос в алюминиевой фольге? И в то время, когда активность Солнца была на пике? Ответ прост: этого просто не было», — Дэвид Гелернтер.

Журнал «Time» в 2016 году назвал Дэвида Гелернтера одним из 100 самых влиятельных людей 21-го века, характеризуя его как «гениального ученого».