Тайна пропавших сокровищ Петроградской ссудной казны

В детстве практически каждый из нас, начитавшись приключенческих книжек, хотел найти клад. Кое-кто обязательно даже где-то что-то копал. Однако с возрастом мечты о спрятанных где-то несметных сокровищах постепенно отходят на второй план, вытесняясь более насущными и более приземлёнными целями. Поэтому многие считают профессиональных кладоискателей (их ещё называют «чёрными археологами») людьми, не доигравшими в детстве в «Остров сокровищ». А зря!

В России, к сожалению, точных данных по количеству охотников за сокровищами нет. Однако, есть официальная организация кладоискателей — Краснодарский краевой общественный фонд «Русский кладоискатель Юрий Харчук», возглавляемый, разумеется, Юрием Харчуком — человеком, достаточно известным и в России, и за её пределами.

На сегодняшний день в организацию входят 57 филиалов не только в России, но и в Молдавии, Украине, Белоруссии… И несмотря на то, что станица Ленинградская Краснодарского края, где находится штаб-квартира Краснодарского краевого общественного фонда «Русский кладоискатель Юрий Харчук», отмечена на карте крошечной точечкой, она на данный момент по праву уже может называться столицей современного российского кладоискательства.

Армавирское местное отделение Русского географического общества (РГО) давно дружит и тесно общается с Юрием Ивановичем Харчуком. Приехав к нему в гости в станицу Ленинградскую, Юрий Иванович рассказал нам очень интересную историю, с которой мы с радостью делимся с читателями сайта «http://earth-chronicles.ru». Итак, слово Ю.И.Харчуку:

Сокровища на Кубани

«Нами в архивах Санкт-Петербурга обнаружены документы, которые говорят о том, что в 1917 году в старый купеческий город Ейск на Азовском побережье из Петрограда отправили эшелон из 22 вагонов с золотом, серебром, другими различными ценностями, а также части оборудования и медные, серебряные и золотые пластины для чеканки монет на юге России.

Знаменитый армавирский рубль и другие монеты в Армавире были изготовлены на этом оборудовании. Вклады Петроградской ссудной казны — попросту ломбард государственного масштаба, где при Временном правительстве под руководством А.Ф.Керенского хранились частные вклады в золотых и серебряных монетах, украшения и коллекции различного антиквариата самых богатых людей Петрограда и семьи Романовых, а также иностранных посольств.

В октябре 1917 года сокровища из Петрограда было решено эвакуировать в Москву (90—95 процентов) и Ейск. Было отправлено три эшелона. В одном из них согласно документам было 710 ящиков серебра и 580 ящиков вещей на общую сумму более четырёх миллионов рублей.

В те времена занижали ценности во много раз (как и сейчас, чтобы не платить страховые сборы) — русский менталитет.

Ходили слухи о ценностях Юсуповых. Они действительно хранились в этой ссудно-сберегательной казне и исчезли. Здесь же — и это документально подтверждённый факт — и самая древняя (XII век) риза с Тихвинской иконы Божьей Матери. Это одна из святынь России того периода.

Охранял всё это вооружённый корпус пограничной стражи. Пограничники относились при Керенском А.Ф. к министерству финансов Временного правительства. Ссудно-сберегательную кассу в Ейске не только спрятали. Она работала. В Ейск перевели более 110 человек, которые обеспечивали работу казны. Она была размещена в городском общественном банке. Сейчас это Ейская администрация.

Но в помещение банка не вместились все ценности. И тогда был заключён договор с местным купцом, который владел зданием напротив. Ссудная казна заняла весь подвал и первый этаж огромного особняка. Сейчас этого здания нет. На этом месте построены гостиница и торговый комплекс.

Несметные сокровища в Ейске находились около восьми месяцев. Весной 1918 года ценности собирались разделить революционным методом. Пришлось их быстро перевозить.

По нашим данным, ночью в эшелон, который постоянно стоял под парами, погрузили самое дорогое и вывезли на станцию Тихорецкую, а потом в Екатеринодар. По дороге часть ценностей разворовали возле станицы Щербиновской. Часть спрятали в 12 километрах от станицы Новощербиновской.

С 1995 по 2006 год, до самой смерти, этим вопросом занимался бывший директор станции юных техников станицы Ленинградской Александр Григорьевич Филобок. Он вёл поиски в подвалах и схронах станицы Новощербиновской. В 2001 году один из фермеров Щербиновского района принёс десять фотографий из семейного альбома 1940—1980-х годов, где его дед и отец запечатлены в кузне в разных ракурсах, в том числе и возле пресса. Он привёз и показал пресс в хорошем состоянии, сбоку была аббревиатура СМД (Санкт-Петербургский монетный двор).

За пресс и фотографии фермер попросил сначала 20 тысяч долларов, затем 10 (что по тем временам было очень дорого). Это А.Г. Филобок рассказал перед самой смертью. Он поведал, что в Щербиновском районе этого оборудования валялось много. В Гражданскую войну (в 1918 году), его, как не представляющего ценности, сбрасывали из вагонов. Сейчас, в 2017-м, мы жалеем, что не приобрели его. Фермер также рассказал: его дед и отец говорили, что много оборудования попало к кузнецам из близлежащих районов — Староминского, Каневского, Тихорецкого, а также Ленинградского (много — в хуторе Белом). И так далее по всей территории Краснодарского края (до городов Сочи, Туапсе, Лабинска, Апшеронска, посёлка Мостовского).

В 1960—1980-х годах кое-что выкупали и отвозили в Приморско-Ахтарск на судоверфь. Качественное оборудование пригодилось для изготовления маломерных судов на Приморско-Ахтарской верфи.



«Голубиная ангелица»

Кто не знает — это статуя весом более трёх пудов (48 кг) из чистого золота, украшенная бриллиантами, изумрудами, рубинами, чёрным жемчугом и другими драгоценными камнями. Она была изготовлена в XVII веке в Непале одним из религиозных культов. В XIX веке статуя попала в Афганистан, а потом в Иран. В 1915 году турки захватили у персов обоз с ценностями, где в качестве трофея была обнаружена статуя, похожая на божество. Это была статуя «Голубиная ангелица».

В этом же году один из казачьих офицеров указанную статую с другими ценностями привез на Кубань, где всё спрятал в надёжном месте. Это место — хутор Белый, что в девяти километрах от станицы Уманской (после 1934 года переименована в станицу Ленинградскую). После ранения он пробыл здесь с семьей два месяца и в начале 1916 года вместе с воинской частью был переведён с Кавказского на Западный фронт. Ровно через год, в 1917 году, на него пришла похоронка, в которой указывалось, что он погиб в бою с немцами на территории Западной Белоруссии.

Жители станицы Ленинградской (Уманской) поведали об одном кладе-оборотне — «хуторской боярыне Галке». Среди старшего поколения бытует мнение и ходят слухи о том, что неупокоенная душа хуторской боярыни Галки периодически вселяется в других людей, особенно в нерадивых чиновников любого статуса, как в XX веке, так и в веке XXI.

Всё началось в далеком 1934 году. В те годы, с 1929 по 1934-й, будучи на партийной работе, женщина бальзаковского возраста в годы репрессий — раскулачивания в станице Уманской — меняла ценности на продукты питания и умудрилась большой амбар продуктов питания выменять на драгоценности. Обручальные кольца, золотые и серебряные часы, иконные оклады, перстни, монеты, а также часть знаменитого клада «Золото Кубанской Рады», который оценивается на сегодняшний день от 150 до 200 миллионов долларов США, включая статую «Голубиной ангелицы».

В 1918 году в одной из рощ эта чиновница схоронила очень большое состояние. А в конце 1934 года в одном из подвалов родной станицы и сама была заживо погребена с сокровищами. Все здания до 1934 года в Ленинградской соединялись подземными переходами с различными отверстиями и схронами в земле. До настоящего времени сохранились здания и частично проходы в центре сельского поселения (здания нынешнего загса, гимназии, краеведческого музея, паспортного стола, прокуратуры, музыкальной, спортивной и художественной школ, кинотеатра, старого здания педагогического училища и бывшего филиала Кубанского университета). Под этими зданиями можно услышать стоны неприкаянной «хуторской боярыни Галки», которая была заживо погребена в подвалах этих зданий. По преданиям, на территории рощи, в трёх километрах от станицы, покоится клад, который оберегает статую «Голубиной ангелицы».

Кладоискатели во все времена замечали, что на месте захоронения кладов постоянно появлялись необычные видения, загорался огонь или появлялись жар-птицы или, как на территории Ленинградского района, добрый оборотень Анастасии Уманской-Озарённой. Иногда в подвалах, схронах, подземельях, подземных переходах в ночное время можно увидеть огоньки. Еще с древних времён искатели кладов во всём мире говорили, что это якобы клад выходит из-под земли, чтобы просушиться. Любой современный кладоискатель знает, что такое болотные огни, но есть в этих преданиях и часть правды. Разбойники всех времён и народов, прятавшие награбленное добро, нередко спускали его в ямы, где хоронили и убитых лошадей. Также в таких могилах попадались человеческие скелеты. В военное время, особенно в годы коллективизации и раскулачивания, клады также прятали в могилах.

До того, как был придуман металлоискатель, основным инструментом для поиска клада считалась восковая свеча. В знаменитом трактате Папюса по практическому применению магии даётся такая рекомендация: «На предполагаемом месте захоронения клада зажги свечу, установленную в ореховом подсвечнике. Чем ближе будет клад, тем сильнее будет мерцать пламя. А где оно потухнет, там и копать надо. Но если не будет твёрдого намерения отдать десятую часть бедным, клад спрячется в землю так глубоко, что никаких сил не хватит отрыть его»…

Часть ссудной Петроградской казны в голодные 1930— 1940-е годы XX столетия попала в руки таким оборотням, как хуторская боярыня Галка. А таких в то тяжёлое время было немало».

Член Русского географического общества (РГО) города Армавира, Фролов Сергей