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Астрономам впервые удалось снять планету и диск вокруг двойной звезды
21.10.2017 Части света
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Астрономам Европейской космической обсерватории впервые удалось
получить фото газо-пылевого диска, который окружает двойную звезду
системы HD 106906AB. Вокруг звезды вращается и планета HD 106906 b,
расстояние от которой до звезды в 650 раз превышает расстояние от Земли
до Солнца. Изображение было опубликовано на официальном сайте
Европейской космической обсерватории.
HD 106906AB – двойная звезда в созвездии Южного креста, возраст которой
составляет примерно 13 миллионов лет. Ученые давно предполагали, что
звезда окружена двойным осколочным диском. Об этом свидетельствовали
возраст звезды и особенности ее излучения. Но сам диск до последнего
времени оставался невидимым. На представленном изображении он заметен в
нижней части поля. Диск окружает обе звезды, а сами звезды закрыты
маской, которая экранирует их очень яркое излучение.
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