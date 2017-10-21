Астрономам впервые удалось снять планету и диск вокруг двойной звезды

Астрономам Европейской космической обсерватории впервые удалось

получить фото газо-пылевого диска, который окружает двойную звезду

системы HD 106906AB. Вокруг звезды вращается и планета HD 106906 b,

расстояние от которой до звезды в 650 раз превышает расстояние от Земли

до Солнца. Изображение было опубликовано на официальном сайте

Европейской космической обсерватории.

HD 106906AB – двойная звезда в созвездии Южного креста, возраст которой

составляет примерно 13 миллионов лет. Ученые давно предполагали, что

звезда окружена двойным осколочным диском. Об этом свидетельствовали

возраст звезды и особенности ее излучения. Но сам диск до последнего

времени оставался невидимым. На представленном изображении он заметен в

нижней части поля. Диск окружает обе звезды, а сами звезды закрыты

маской, которая экранирует их очень яркое излучение.