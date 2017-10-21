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Астронавт NASA опубликовал новое впечатляющее фото ночной Земли

21.10.2017 Части света   Нет комментариев

Астронавт NASA опубликовал новое впечатляющее фото ночной Земли

:

Астронавт NASA Скотт Келли, который размещает в своих аккаунтах в
социальных сетях фото, сделанные с борта МКС, опубликовал новый
впечатляющий снимок. На этот раз в центре изображения оказалась Африка
ночью.

В подписи к фото Келли написал «Ночь зовет Южную Африку, как она иногда
зовет меня».

Астронавт Скотт Келли и его напарник космонавт Михаил Корниенко 15
сентября отметили свой 171 день на орбите, то есть ровно половину своей
годовой миссии на МКС. Их возвращение домой намечено на 3 марта 2016
года, они проведут в космосе 342 дня, что даст ученым возможность лучше
понять, как человеческий организм реагирует и адаптируется к длительным
космическим полетам.

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Метки:  астронавт, впечатляющее, ночной, опубликовал

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