Астронавт NASA опубликовал новое впечатляющее фото ночной Земли

Астронавт NASA Скотт Келли, который размещает в своих аккаунтах в

социальных сетях фото, сделанные с борта МКС, опубликовал новый

впечатляющий снимок. На этот раз в центре изображения оказалась Африка

ночью.

В подписи к фото Келли написал «Ночь зовет Южную Африку, как она иногда

зовет меня».

Астронавт Скотт Келли и его напарник космонавт Михаил Корниенко 15

сентября отметили свой 171 день на орбите, то есть ровно половину своей

годовой миссии на МКС. Их возвращение домой намечено на 3 марта 2016

года, они проведут в космосе 342 дня, что даст ученым возможность лучше

понять, как человеческий организм реагирует и адаптируется к длительным

космическим полетам.