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Астронавт NASA опубликовал новое впечатляющее фото ночной Земли
21.10.2017 Части света
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Астронавт NASA Скотт Келли, который размещает в своих аккаунтах в
социальных сетях фото, сделанные с борта МКС, опубликовал новый
впечатляющий снимок. На этот раз в центре изображения оказалась Африка
ночью.
В подписи к фото Келли написал «Ночь зовет Южную Африку, как она иногда
зовет меня».
Астронавт Скотт Келли и его напарник космонавт Михаил Корниенко 15
сентября отметили свой 171 день на орбите, то есть ровно половину своей
годовой миссии на МКС. Их возвращение домой намечено на 3 марта 2016
года, они проведут в космосе 342 дня, что даст ученым возможность лучше
понять, как человеческий организм реагирует и адаптируется к длительным
космическим полетам.
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