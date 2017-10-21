NASA опубликовало высококачественное фото Энцелада

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало высококачественный снимок

одного из спутников Сатурна Энцелада, который можно посмотреть в

высоком разрешении на сайте агентства.

Данный снимок был сделан космическим аппаратом Cassini 27 июля 2015 года

с расстояния 112 тысяч км.

Сообщается, что на севере местность Энцелада покрыта кратерами, но на

юге ударные кратеры довольно редко встречаются, а поверхность покрыта

трещинами и буграми.

Ранее исследователи из США и Канады пришли к выводу, что океан одного

из спутников Сатурна Энцелада имеет условия для возникновения жизни.

Ученые считают Энцелад одним из наиболее вероятных кандидатов на

существование внеземной жизни в пределах Солнечной системы.