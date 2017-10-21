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NASA опубликовало высококачественное фото Энцелада
21.10.2017 Части света
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Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало высококачественный снимок
одного из спутников Сатурна Энцелада, который можно посмотреть в
высоком разрешении на сайте агентства.
Данный снимок был сделан космическим аппаратом Cassini 27 июля 2015 года
с расстояния 112 тысяч км.
Сообщается, что на севере местность Энцелада покрыта кратерами, но на
юге ударные кратеры довольно редко встречаются, а поверхность покрыта
трещинами и буграми.
Ранее исследователи из США и Канады пришли к выводу, что океан одного
из спутников Сатурна Энцелада имеет условия для возникновения жизни.
Ученые считают Энцелад одним из наиболее вероятных кандидатов на
существование внеземной жизни в пределах Солнечной системы.
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