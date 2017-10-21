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NASA опубликовало высококачественное фото Энцелада

21.10.2017 Части света   Нет комментариев

NASA опубликовало высококачественное фото Энцелада

:

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало высококачественный снимок
одного из спутников Сатурна Энцелада, который можно посмотреть в
высоком разрешении на сайте агентства. 

Данный снимок был сделан космическим аппаратом Cassini 27 июля 2015 года
с расстояния 112 тысяч км.

Сообщается, что на севере местность Энцелада покрыта кратерами, но на
юге ударные кратеры довольно редко встречаются, а поверхность покрыта
трещинами и буграми.

Ранее исследователи из США и Канады пришли к выводу, что океан одного
из спутников Сатурна Энцелада имеет условия для возникновения жизни.
Ученые считают Энцелад одним из наиболее вероятных кандидатов на
существование внеземной жизни в пределах Солнечной системы.

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Метки:  высококачественное, опубликовало, Энцелада

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