Годичные кольца красной планеты

Полярные шапки Марса состоит из верхнего слоя углекислоты (его толщина составляет несколько метров) и расположенного под ним водяного льда. Глубина его залегания в отдельных местах достигает пары километров. Нужно понимать, что лед на марсианских полюсах не находится в виде цельного массива.

Климат красной планеты не раз претерпевал изменения: там были как свои ледниковые периоды так и свои межледниковья. Во время последних, часть льда на полюсах таяло, а часть засыпало пылью и песком. Затем льды возвращались и процесс повторялся. Все это привело к образованию на полюсах чередующихся слоев пыли и льда — своего рода климатических годичных колец. Если нам каким-то образом удастся добраться до них и изучить, то мы сможем узнать о том, как менялся климат Марса за последние несколько миллионов лет. На представленном ниже изображении аппарата MRO представлен один из участков северной полярной шапки Марса, где эрозия как раз обнажила несколько подобных слоев.