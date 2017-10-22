Реклама

Gallery

1383001022_thumb_knyaz-yaroslav-protiv-respubliki 1386858601_devushka-iz-rozenhaiyma_1 1394698862_istoriya-insaiydera-iz-sektora-4 1401775021_thumb_chelyuskin-i-drugie-korabli-propavshie-posle-krusheniya 1402355521_skotlend-yard-poluchil-novuyu-informaciyu-o-gibeli-princessy-diany_1 1410502141_astronomiya-nablyudenie-kvazarov 1410786541_chelovechestvo-kak-psevdorazumnaya-civilizaciya 1396296182_Kollaps-smyvaet-vse-sledy_1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Годичные кольца красной планеты

22.10.2017 Части света   Нет комментариев

Годичные кольца красной планеты

Полярные шапки Марса состоит из верхнего слоя углекислоты (его толщина составляет несколько метров) и расположенного под ним водяного льда. Глубина его залегания в отдельных местах достигает пары километров. Нужно понимать, что лед на марсианских полюсах не находится в виде цельного массива.  Климат красной планеты не раз претерпевал изменения: там были как свои ледниковые периоды так и свои межледниковья. Во время последних, часть льда на полюсах таяло, а часть засыпало пылью и песком. Затем льды возвращались и процесс повторялся. Все это привело к образованию на полюсах чередующихся слоев пыли и льда — своего рода климатических годичных колец. Если нам каким-то образом удастся добраться до них и изучить, то мы сможем узнать о том, как менялся климат Марса за последние несколько миллионов лет. На представленном ниже изображении аппарата MRO представлен один из участков северной полярной шапки Марса, где эрозия как раз обнажила несколько подобных слоев.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Годичные, кольца, красной, планеты

Похожие сообщения:

?>