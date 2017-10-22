Самая красивая туманность Млечного Пути на фото Хаббла

Сообщается, что до конца этого года на Землю китайским спутником зондирования Луны «Чанъэ-5» будут доставлены пробы грунта с Лунной поверхности.Сообщается, что до конца этого года на Землю китайским спутником зондирования Луны «Чанъэ-5» будут доставлены... Подробнее