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Самая красивая туманность Млечного Пути на фото Хаббла
22.10.2017 Части света
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Орбитальная обсерватория «Хаббл» получила самые детальные и красивые фотографии туманности Ориона, в которой рождаются крупнейшие звезды Млечного Пути, сообщает НАСА.
Туманность — или облако Ориона — представляет собой одни из самых крупных «звездных яслей» в Галактике. Здесь формируются десятки и сотни молодых светил, одно из которых – HH 24 – уже привлекло внимание астрономов тем, что выбрасываемые этой звездой узкие пучки материи делают ее похожей на световой меч джедая из «Звездных войн».
Туманность расположена сравнительно недалеко от Земли — всего в 1,5 тысячи световых лет, и сейчас это один из наиболее изученных и изучаемых «роддомов» крупных звезд. Многие структуры в облаке Ориона, благодаря его гигантским размерам, превышающим несколько сотен световых лет, и близости к Земле, можно увидеть невооруженным глазом.
Центральная часть этой туманности длиной примерно в 40 световых лет (астрономы часто называют ее Великой туманностью Ориона, или Messier 42) — один из самых красивых и активных регионов звездообразования. Десятки крупных звезд постоянно подсвечивают клубы газа и пыли, что позволило ученым при помощи инструментов «Хаббла» впервые проследить за тем, как рождаются звезды и протопланетные диски.
Помимо Messier 42, в состав облака Ориона входит множество других красивых и интересных объектов – туманность Конская Голова, туманность Пламя, Петля Барнарда и ряд других центров звездообразования, где свет молодых звезд подсвечивает темные облака газа и пыли. Красота этих туманностей уже не раз заставляла писателей, поэтов и режиссеров воспевать их в своих работах. :
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