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Китайский спутник доставит на Землю образцы с поверхности Луны

22.10.2017 Части света   Нет комментариев

Китайский спутник доставит на Землю образцы с поверхности Луны

Сообщается, что до конца этого года на Землю китайским спутником зондирования Луны «Чанъэ-5» будут доставлены пробы грунта с Лунной поверхности. Всего в эту программу входит три последовательных этапа: «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» — спутник совершит полет вокруг Земли, «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4» — спутник совершит посадку на Луну, «Чанъэ-5» и «Чанъэ-6» — спутник вернется на Землю.

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В очередной раз Китай демонстрирует свою основательную нацеленность на освоение Луны и по заявлению корпорации аэрокосмической науки и техники КНР — CASC, время запуска «Чанъэ-5» запланировано на ноябрь этого года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

Ху Хао так же уточнил, что в этом году планируется около 30 запусков на космическую орбиту. В рамки этой программы зондирования Луны и входит запуск спутника «Чанъэ-5» при помощи самого мощного ракетоносителя «Чанчжэн-5» (в пер. «Великий поход-5»). На сегодняшний день спутник тестируется, и окончательная его сборка прогнозируется на август месяц. После запуска космическая миссия «Чанъэ-5» продлится около месяца, в течение которого его работа по сбору образцов с Лунной поверхности будет проходить в 11 этапов.

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Метки:  доставить, Китайский, образцы, поверхности, спутник

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