Китайский спутник доставит на Землю образцы с поверхности Луны

В очередной раз Китай демонстрирует свою основательную нацеленность на освоение Луны и по заявлению корпорации аэрокосмической науки и техники КНР — CASC, время запуска «Чанъэ-5» запланировано на ноябрь этого года с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

Ху Хао так же уточнил, что в этом году планируется около 30 запусков на космическую орбиту. В рамки этой программы зондирования Луны и входит запуск спутника «Чанъэ-5» при помощи самого мощного ракетоносителя «Чанчжэн-5» (в пер. «Великий поход-5»). На сегодняшний день спутник тестируется, и окончательная его сборка прогнозируется на август месяц. После запуска космическая миссия «Чанъэ-5» продлится около месяца, в течение которого его работа по сбору образцов с Лунной поверхности будет проходить в 11 этапов.