Человек-Мотылек из Чикаго — предвестник ядерной атаки?

Растущая напряженность между США и Северной Кореей, похоже, не на шутку будоражит умы американцев, вызывая кошмары о ядерной войне. Ник Редферн, писатель, журналист, криптозоолог и уфолог, только на прошлой неделе получил три письма с одинаковыми устрашающими историями.







Первое письмо пришло 8 августа от парня по имени Кенни из города Сан-Бернардино, расположенного на юго-западе штата Калифорния. Двумя ночами раньше Кенни внезапно проснулся посреди глубокой ночи в ужасном состоянии.

В своем сне он сидел в гостиной дома в маленьком техасском городке на окраине Лаббока. Кенни понятия не имел, как называется городок, он только знал, что тот находится недалеко от Лаббока — места, где он никогда не был.

Во сне парень услышал внезапный и сильный грохот, который исходил откуда-то издалека. Он с недоумением подошел к окну и выглянул на улицу. То, что происходило снаружи, вызвало у него настоящий ужас, он не мог сдвинуться с места, его ноги дрожали, а сердце неистово колотилось. Над землей поднималось громадное радиоактивное облако.

Все небо потемнело, а внезапно появившаяся высокая волна огня и дыма уничтожала все на своем пути. Через несколько секунд произошел еще один взрыв, но уже с противоположного направления. Началась ядерная война.

Именно в этот момент Кенни проснулся, благодарный тому, что это был всего лишь сон, и одновременно встревоженный, так как это было чем-то гораздо большим, чем сновидение. Он почувствовал, что видел ближайшее будущее.

Второе письмо пришло 10 августа, в котором Кимберли из Чикаго поделилась тревожным рассказом о сне, который приснился ей 9 августа и был очень похож на сон Кенни. Сценарий был почти идентичным: гигантский взрыв разрушил ее родной город, уничтожив все на многие километры.

Огромное грибное облако висело над тем, где всего несколько секунд до этого был шумный город, в котором проживало около трех миллионов человек. И что самое примечательное, на всем этим хаосом парило что-то похожее на большую «птицу».

Затем, 12 августа пришло еще одно аналогичное сообщение от Джейкоба, американца, который сейчас живет на северо-востоке Франции в городе Мюлуз.

Во сне у Джейкоба на экране телевизора появилось сообщение о чрезвычайной ситуации, призывающее людей укрыться в бомбоубежищах, а по небу летали ядерные бомбы. Всего несколько коротких секунд хаоса во сне, но для Джейкоба это была самая кошмарная ночь.

Вряд кто-то будет сильно обеспокоен тем, что на прошлой неделе у трех человек были кошмары о ядерной войне? Но по всему миру их наберется несколько сотен, а может и больше. В конце концов, атмосферу, в котором сейчас живет человечество, не назовешь стабильной. Это время безумия.

А с другой стороны, во сне Кимберли явно присутствует Мотман — Человек-Мотылек, крылатое существо, о котором несколько последних месяцев не устают твердить жители Чикаго и которого связывают с надвигающейся катастрофой.

«Это больше, чем просто плохие сны. За очень короткий промежуток времени я получил множество таких отчетов, — говорит Ник Редферн. – Если кто-то недавно испытал нечто подобное, свяжитесь со мной прямо сейчас».

Справка

Большое крылатое черное существо с яркими красными глазами по прозвищу Человек-Мотылек является персонажем американских городских легенд, где он считается предвестником массовых трагедий. В 60-х годах поступали сообщений о нем из городка Пойнт-Плезант незадолго до обрушения Серебряного моста через реку 15 декабря 1967 года.

Тогда погибло 46 человек. После этой трагедии сообщения о Человеке-Мотыльке из Пойнт-Плезант сошли на нет. В 2002 году в США был снят фильм по мотивам этих событий.

С весны 2017 года Человека-Мотылька стали регулярно встречать в Чикаго. Какие массовые смерти он предвещает на этот раз?



