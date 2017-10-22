ИНТЕРВЬЮ С ПРИШЕЛЬЦЕМ — ЧАСТЬ 1-40

Интервью Матильды О’доннел Макельрой с пришельцем, выжившей в кораблекрушении в Розвеле 1947г. В видео рассказчик пересказывает интервью с пришельцем. Видео получилось очень большое из 40 частей, рассказ меня очень захватывал и увлекал когда я его слушал. Во время крушения было несколько погибших и один уцелевший инопланетянин женского пола, ее отправили на секретную базу 51 в США, была приглашена группа экспертов, среди них были медиумы, экстрасенсы, научные работники, космонавты. Инопланетянка отвечает на вопросы, Матильды О’доннел Макельрой, это была женщина с медицинским образованием, медик, которая не была сильно осведомлена о внеземных цивилизациях, но Инопланетянка только с ней изъявила общаться и отвечать на вопросы, ни кто другой ответов ни с мог получить. Она рассказывает об устройстве вселенной, о других цивилизациях, инопланетных и на земле, которые были до нас. Говорит о разных типах сущностностей, наш тип относиться к бессмертному типу и имеющий чувства. Рассказывает немного об устройстве своего мира.

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