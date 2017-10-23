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Наводнения и оползни в Непале

23.10.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Наводнения и оползни в Непале

Более 30 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые обрушились на Непал вечером в пятницу, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти.  
Жительница региона Саптари в Непале во время наводнения. 12 августа 
«У нас более 30 подтвержденных жертв. Но мы больше заняты спасением выживших, а не сбором подробностей о погибших», — заявил представитель МВД страны Дипак Кафле. По его словам, количество погибших может вырасти. Он также отметил, что стихия нанесла большой материальный ущерб. 
Полиция, солдаты и местные жители помогали людям, застрявшим на крышах домов и возвышенностях. Метеорологи предупредили о возможности новых дождей и посоветовали жителям проявлять бдительность. По словам властей, уровень воды в одной из основных рек превысил допустимый. 
Местные власти организовали временные укрытия для тех, кому пришлось покинуть свои дома. 
Ранее отмечалось, что из-за наводнений сотни домов оказались под водой, большое количество семей были перемещены в другие районы. Аэропорт в городе Биратнагар приостановил свою работу.
Наводнения и оползни в Непале
Наводнения и оползни в Непале
Наводнения и оползни в Непале
Наводнения и оползни в Непале
Наводнения и оползни в Непале
Наводнения и оползни в Непале
Наводнения и оползни в Непале

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Метки:  наводнения, Непале, оползни

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