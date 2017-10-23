Наводнения и оползни в Непале

Более 30 человек погибли в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые обрушились на Непал вечером в пятницу, передает агентство Рейтер со ссылкой на власти. Более 30 человек погибли в результате наводнений и оползней,... Подробнее