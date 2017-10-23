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Учёные обнаружили уникальные свойства паутины

23.10.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Учёные обнаружили уникальные свойства паутины

Паутина (секрет паутинных желёз, который вскоре после выделения застывает в форме нитей) давно удивляет ученых потрясающими свойствами: она обладает высокой прочностью и великолепной эластичностью, исключительной теплопроводностью и способностью выдерживать большие нагрузки и т.д. Уже, кажется, все о ней известно и изучено, ан – нет. Например, совсем недавно биологи из Китая открыли амортизационные свойства нитей. 
Учёные собрали для опытов в лаборатории несколько представителей кругопрядов и взяли у них образцы нитей. Далее с помощью торсионного маятника измерили силу натяжения нити. Торсионный маятник — это специальное устройство, которое ещё 200 лет назад британский физик и химик Генри Кавендиш использовал для того, чтобы оценить массу Земли. Современная версия прибора обладает ещё и способностью обработки фотографий, сообщает портал Applied Physics Letters.
Одновременно учёные проверили на маятнике на прочность человеческий волос, металлическую леску, углеродное волокно и другие нити. Все они вели себя как эластичные материалы – после скручивания и растягивания возвращались в исходное состояние. Все, кроме паутины – она даже во время легкого скручивания подвергалась деформации на молекулярном уровне. Благодаря изящно «сплетенным» нитям паук устойчиво удерживается на ней в любом подвешенном состоянии, включая спуск, а не вращается произвольно и бесконтрольно и не «пружинит» вверх-вниз.
Биологи сделали предположение, что именно уникальное расположение молекул в секрете выделяемых желёз позволяют паутине сохранить ее форму, подавляя любое внешнее воздействие подобно функции подушки безопасности. Ценность открытия в том, что при дальнейшем изучении молекулярного строения нитей, конструкторы смогут применить данное амортизационное свойство паутины для создания специальных материалов. В частности, такой материал может использоваться в оборудованиях для спасателей и скалолазов, часто работающих в экстремальных условиях.

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Метки:  обнаружили, паутины, свойства, Уникальные, Ученые

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